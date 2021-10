Coupe de Belgique : Onhaye, l'Union et le RWDM en action ! (LIVE audio 20h)

Eupen - Union Saint-Gilloise : le résumé (2-3) - Pro League - 12e journée - 23/10/2021 Et de trois ! L’Union a bien montré qu’il faisait partie des plus grandes équipes de la saison en allant s’imposer à Eupen, décrochant sa troisième victoire de suite. Les Pandas restent bloqués sur la dernière marche du podium. Ne cherchez pas plus loin. Ce Eupen-Union était bien le choc du week-end entre le troisième et le leader. Les deux belles surprises de la saison s’affrontaient ce samedi soir avec un objectif en tête : la première place.