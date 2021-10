Pour son entrée en lice en Coupe de Belgique, le Standard se déplace à Mouscron ce mardi soir. Une rencontre qui oppose deux équipes qui connaissent une entame de championnat plus que compliquée. Les Hurlus traînent à une triste 8e et dernière place en D1B avec 3 petits points seulement en 9 rencontres alors que les Liégeois pointent au 12e rang en D1A avec 15 points en 12 rencontres. Des mauvais résultats qui ont entraîné de grands changements dans les deux clubs. Du côté du Standard, Mbaye Leye, Eric Deflandre et Patrick Asselman ont été remerciés et Luka Elsner est arrivé, accompagné par Will Still, Serge Costa et Léo Djaoui. A Mouscron, Enzo Scifo a été limogé et le club a également dit au revoir aux frères Mpenza. José Jeunechamps est arrivé comme T1 alors que Philippe Saint-Jean, fidèle serviteur du club, est devenu directeur technique. L’heure est donc à la reconstruction mais surtout à l’instabilité.

Week-end mitigé pour les deux équipes

Si les deux clubs connaissent un début de saison similaire, ils ont également vécu les mêmes émotions ce week-end. Le même score, le même déroulement de rencontre, le Standard et Mouscron semblent connaître le même destin. Rapidement en tête après un but de Bastien dès la 4e minute, les Liégeois se sont fait surprendre sur phase arrêtée et ont partagé 1-1 sur la pelouse du Cercle Bruges, qui restait pourtant sur quatre défaites consécutives. Mouscron a également mené au score face au RWDM grâce à un but de Costa à la 8e mais a dû se résoudre à partager l’enjeu (1-1) après l’égalisation de Dante sur phase arrêtée. Comme pour le Standard, l’adversaire des Hurlus n’était pas en grande forme puisque le RWDM s’était incliné à quatre reprises sur ses cinq dernières rencontres.

Un niveau de jeu inquiétant… par moments

Côté Standard, si l’on avait vu des signes encourageants dans le jeu face à Louvain pour la première de Luka Elsner, le match de ce week-end a été plus délicat. Hormis la belle combinaison en début de match sur le but de Bastien, les Liégeois ont semblé manquer d’idées et ne sont pas parvenus à se créer beaucoup d’occasions. Au bout du compte, les Rouches peuvent même être satisfaits de repartir avec un point. A Mouscron, la première de José Jeunechamps comme T1 a été plus positive et les Hurlus auraient même pu repartir avec les trois points mais ils ont manqué de réalisme devant le but, en témoigne ce gros raté de Costa, au petit rectangle, peu avant la mi-temps qui aurait pu donner un avantage de deux buts à Mouscron. Dans les chiffres, le RWDM aurait également pu revendiquer plus qu’un point puisque les Bruxellois ont globalement dominé la rencontre.

Une histoire récente en faveur des Hurlus

La rencontre de ce mardi oppose donc deux bêtes blessées qui auront à cœur de redorer leur blason, bien terne après trois mois de compétition complètement manqués. Les affrontements récents entre les deux clubs ont tourné à l’avantage des Mouscronnois puisque sur les cinq dernières rencontres, le Standard ne s’est imposé qu’une seule fois, pour deux victoires des Hurlus et deux partages. Les Mouscronnois restent d’ailleurs sur deux victoires consécutives (0-1 et 1-0) survenues la saison dernière. A l’époque, les Hurlus évoluaient encore en D1A et même si le début de saison est catastrophique, l’effectif actuel contient une pléthore d’ancien de D1A avec des joueurs comme Lepoint, Tainmont, Chevalier, Taravel, Duplus, Mohamed, Myny, Mandanda et Gnohéré. Le Standard est donc prévenu, les Mouscronnois ont de l’expérience et pourraient compter sur la Coupe de Belgique pour se donner un peu d’air. Mouscron a d’ailleurs remporté sa seule victoire de la saison en éliminant Wellen, club de D3 amateurs, au tour précédent (3-1).

Cercle Bruges - Standard : le résumé (1-1) - Pro League - J12 - 23/10/2021 Encore une déception pour le Standard. Sur la pelouse du Cercle, les Liégeois ont livré une prestation médiocre pour le compte de la douzième journée de Pro League et n’ont pas pu faire mieux qu’un partage (1-1). Les Rouches enchaînent un cinquième match consécutif sans victoire.