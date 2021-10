La Louvière face au Sporting d’Anderlecht, c’est un des chocs en 1/16 de finale de Coupe de Belgique de football. La rencontre se tiendra à 20H45 ce mercredi soir au Tivoli.

Ariel Jacobs a entraîné les deux équipes. On se souvient évidemment de lui comme coach du RSCA deux fois champion de Belgique (2010 et 2012), mais c’est aussi avec lui que les Loups ont remporté la Coupe de Belgique 2003. Loups, Mauves : face à l’affiche proposée, son cœur balance.

►►► À lire aussi : Coupe de Belgique, toutes les infos

"J’ai eu le plaisir de me trouver à la tête de deux clubs qui, sous ma direction, ont gagné leur dernière Coupe. Pour les Loups, j’espère que je me trompe, mais ce sera peut-être la seule. Ca peut arriver plus souvent pour Anderlecht (ndlr : neuf fois dans l’histoire). Un championnat se dessine au bout d’une quarantaine de journées, une Coupe vous n’avez pas droit à l’erreur. Si c’est le cas, vous êtes éliminé et c’est fini. C’est le charme de cette compétition. Ca occupe une place particulière chez moi, tout juste en dessous d’un titre de champion. Les Loups sont capables de beaucoup de choses. C’est l’histoire d’un match de Coupe : enthousiasmant pour la Louvière et périlleux pour Anderlecht. Après notre victoire en finale de Coupe avec Anderlecht, en 2008, on a été éliminé à domicile 1-3 par Rupel Boom, une équipe du même niveau que La Louvière. C’est le charme de la Coupe, tout le monde s’affronte pratiquement à armes égales. Les Loups ne doivent pas gagner, ça rend la position du RSCA dangereuse. J’espère qu’on verra un match serré", a analysé Ariel Jacobs, 68 ans, à notre micro.