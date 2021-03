Coupe de Belgique : Le Standard l'emporte face à Bruges et se qualifie pour les demi-finales

Le Standard a souffert face à Bruges mais s’est imposé 1-0 face à Bruges grâce à un but de Muleka. Les Brugeois ont pensé égaliser à la 94e mais le but d’Okereke a été annulé pour une faute de main de Mignolet.

Après sa défaite face à Anderlecht dimanche, le Standard voyait en la Coupe de Belgique ses derniers espoirs de trophée et de ticket européen. Face à eux, l’ogre brugeois qui surdomine le championnat mais qui a vu son parcours en Europa League stoppé net par les Ukrainiens du Dynamo Kiev.

Touché dans leur orgueil, les Liégeois entament le match le couteau entre les dents et se montrent offensifs. Ils sont les premiers à être dangereux. Laifis coupe au premier poteau la trajectoire d’un corner mais sa tête passe à côté (5e).

Les Brugeois ne se laissent pas pour autant faire et activent le pressing. Les échanges s’équilibrent et le match va d’un but à l’autre mais aucune réelle occasion n’est à signaler. L’engagement est par contre au rendez-vous, parfois de manière excessive, ce qui entraîne un match haché.

A la 41e, la frappe de Chong est cadrée mais semble anodine. Bodart doit s’y reprendre à deux fois pour capter le ballon. Juste avant la mi-temps, ça chauffe tout de même devant le but de Mignolet mais Sissako est signalé hors-jeu.

Au retour des vestiaires, le Standard surprend les Brugeois. Siquet récupère le ballon suite à une mauvaise passe des Blauw & Zwart et donne le ballon à Sissako qui s'infiltre bien et lance Klauss, à la limite du hors-jeu, sur le flanc droit. Le Brésilien centre à ras de terre, Muleka coupe au premier poteau et voit sa frappe toucher la barre mais tout de même rentrer au fond des filets de Mignolet (48e). Le Standard mène 1-0.

Après ce but, les Liégeois reculent et Bruges se fait de plus en plus menaçant. A la 58e, Vanaken tente sa chance de loin mais sa frappe passe à côté. Le Standard repart en contre et se crée une belle possibilité mais Amallah tire à côté du ballon (62e).

Les Liégeois font le dos rond et se battent sur tous les ballons et poussent les Brugeois à la faute. Kossounou se rend coupable d’un tacle très dangereux par derrière sur les chevilles de Muleka et est exclu (81e).

Les Brugeois voient toutes leurs frappes contrées par la défense liégeoise. A la 87e, la tête de Balanta est bien captée par Bodart.

Dans une fin de match houleuse, Bruges voit le but de Okereke annulé pour une faute de main de Mignolet (93e), monté dans les arrêts de jeu. Le VAR n’étant pas présent pour ces quarts de finale, l’arbitre ne peut pas aller voir les images et ne revient pas sur sa décision. Après analyse de nombreux ralentis, il apparait que le portier belge touche le ballon du bras. Le but n'était donc pas valide.

Le Standard passe ensuite tout proche du 2-0 mais Bastien oublie Carcela et tire sur Mignolet (99e). Le score ne bougera plus et le Standard se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de Belgique grâce à sa victoire 1-0.