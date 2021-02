Coupe de Belgique : le Standard émerge aux tirs au but à Courtrai et passe en quarts

C’est sur un terrain mi-gelé, mi-enneigé que Courtrai et le Standard se sont disputés un ticket pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Côté Standard, Mbaye Leye aligne une équipe remaniée par rapport aux dernières semaines : pas de Bodart (blessé), Raskin, Lestienne, Bastien ou encore Siquet.

Sur un terrain qui s’apparente par endroit à une patinoire, les deux équipes mettent de longues minutes à rentrer dans la rencontre et à proposer du jeu, abusant par moment de longs ballons.

La première grosse occasion est à mettre à l’actif du Standard. Jakubech repousse une déviation de Bokadi qui revient dans les pieds de Laifis. Mais le Chypriote voit sa frappe passer à côté du but courtraisien (20e).

Et comme souvent lorsque les conditions de jeu sont difficiles, la différence se fait sur phase arrêtée. A la 36e minute, Laifis s’élève plus haut que tout le monde sur un corner de Carcela et inscrit de la tête le premier but de la rencontre, 0-1.

Courtrai réagit en début de seconde période par l’entremise de Golubovic qui voit sa reprise des 25 mètres passer à côté du but défendu par Henkinet (49e). Selemani tente également sa chance de loin mais Henkinet se détend bien (53e).

A l’heure de jeu, le Standard aurait pu bénéficier d’un penalty pour une possible faute de main de Sainsbury après avoir mal analysé la trajectoire du ballon touché par Carcela.

A la 80e, Klauss trouve le poteau et le Standard loupe l’occasion de tuer le match. Courtrai n’en demandait pas tant et finit par égaliser sur un magnifique tir de Selemani qui trouve la lucarne à la 92e.

La prolongation voit les deux équipes tenter timidement de l’emporter mais aucune ne parvient à faire la différence. La qualification se jouera aux tirs au but.

Jackson Muleka est le premier à manquer son penalty mais Timothy Derijck et Trent Sainsbury ratent tous deux leur penalty et le Standard remporte donc cette séance de tirs au but (5-6) et se qualifie pour les quarts de finale.

Dans l’autre rencontre du jour, le Cercle de Bruges s’est imposé 3-1 face à Ostende. Les côtiers menaient pourtant 0-1 grâce à Batzner (29e) mais les Brugeois ont renversé le match grâce à des buts de Deman (32e), Denkey (64e) et Ugbo (90e).