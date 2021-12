Coupe de Belgique : le Standard décroche sa place pour les quarts dans les prolongations face au Beerschot

Le Standard a réalisé une bonne première période, en confisquant le ballon mais sans parvenir à concrétiser ses occasions. En deuxième mi-temps, le scénario s’est quelque peu inversé avec un Beerschot beaucoup plus dangereux, les Rouches ne parvenaient à garder le zéro que grâce au précieux Henkinet, également sauvé par son poteau. Après 45 minutes dominées par chaque club, il a fallu se résoudre à disputer les prolongations pour départager les deux équipes.

Et c’est le Standard qui est parvenu à tirer son épingle du jeu : à la 96e minute par Jackson Muleka, sur un joli but de la tête. Muleka s’est encore montré déterminant en fin de prolongations pour offrir le but du break et de la qualification à Merveille Bokadi, 2-0. C'est le score final.