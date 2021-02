Coupe de Belgique : Le FC Bruges élimine l'Antwerp, fin de match totalement folle

Une semaine après les seizièmes de finale, place aux huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Le Standard qualifié mardi, le Racing Genk qualifié en début de soirée mercredi, place à 20H45 à l'affiche des huitièmes : FC Bruges - Antwerp, soit le premier face au deuxième du championnat de Belgique.

Ce remake de la finale de la saison dernière, remportée par les Anversois, commence de manière agréable. Seck et Lamkel Zé répondent aux tentatives de Lang, Denswil et Vormer, le marquoir restant lui bloqué sur son score initial.

Les Brugeois vont toutefois trouver la faille à la 49e minute de jeu. Le solo de Mata sur son flanc droit est incisif, la reprise de Vanaken en un temps est parfaite (1-0). Une belle réalisation des hommes de Clement, qui surprennent au passage les Anversois au retour des vestiaires. Ceux-ci encaissent le coup, mais finissent par se relever. Refaelov, monté au jeu, Lamkel Zé et Jordan Lukaku se procurent les opportunités suivantes.

Trois buts... en quatre minutes

A dix minutes du terme, Dost surgit sur un centre de Vormer. Le buteur néerlandais marque en deux temps et conforte l'avance de sa formation (2-0). Dost alerte De Wolf une nouvelle fois dans la foulée, mais c'est Lamkel Zé, sur la contre-attaque, qui fait trembler les filets. Le turbulent droitier trompe Mignolet d'une frappe soudaine et rapide (2-1). Les buts pleuvent et Vormer plante le sien... seulement deux minutes plus tard. Le capitaine brugeois prend sa chance à distance et surprend le portier anversois (3-1). Trois buts en quatre minutes, quel spectacle !

Dernier moment chaud : un arrêt génial de Mignolet face à Batubinsika dans les arrêts de jeu. Le FC Bruges récolte sa neuvième victoire, en neuf rencontres, en 2021. Les Brugeois passent donc en quarts de finale de la Coupe de Belgique.

Les trois derniers affrontements à ce stade de la compétition se tiendront jeudi soir : La Gantoise - Charleroi (18H00), Beerschot - FC Malines (18H00) et Union Saint-Gilloise - Anderlecht (20H45).