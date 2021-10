Coupe de Belgique, La Louvière - Anderlecht : Refaelov, Amuzu et Zirkzee titulaires (LIVE audio et commenté 20h45)

Anderlecht fait son entrée en Coupe de Belgique au stade des 1/16es de finale. Le Sporting affronte RAAL La Louvière (D2 ACFF) au Tivoli, un stade où il a frôlé l’élimination il y a onze ans au même niveau de compétition. Une rencontre à suivre en direct audio et commenté.



Ce n’était les Loups en face mais l’URS Centre. Et les Mauves en avaient bavé. Menés deux fois, les Bruxellois ont finalement arraché la qualification aux tirs au but (1-4). Les années ont passé et plus grand monde au club n’a vécu cette soirée compliquée. Mais ce souvenir rappelle que les entrées en lice en Coupe peuvent être piégeuses.



Anderlecht a retrouvé des couleurs et a soigné ses stats offensives ce week-end contre le Beerschot. Par contre encaisser deux fois contre la pire attaque de Pro League, c’est moins rassurant. "Pour avoir nos chances d’être en haut dans le classement il faudra augmenter notre niveau de concentration", a reconnu Vincent Kompany après la rencontre. Des paroles également valables avant ce match de Coupe même face à un adversaire qui évolue trois divisions plus bas.



En face, il y aura des anciens de la maison. Gilles Denayer, Matthias Francotte, Nelson Azevedo, Mohamed Soumaré ont tous été formés à Anderlecht. Parmi les noms connus du noyau louvièrois on retrouve Corentin Fiore (ex-Standard et Palerme) ou Grégory Lazitch (ex-Charleroi).