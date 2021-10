Coupe de Belgique : l'Union et le RWDM éliminés, Onhaye coule à Ostende (8-1)

C’est le RCS Onhaye qui avait ouvert le bal de ces 16e de finale de la Coupe de Belgique. Les Walhérois se déplaçaient à Ostende.

Ce sont les amateurs qui ouvrent la marque à la 2e minute sur un but de Thibaut Delplank. Trois minutes plus tard égalisation des Côtiers via Marko Kvasina. L’Ostendais double la mise à la 26. Un autogoal de Jeremy De Vriendt tombe à la 40E et une minute plus tard Kvasina, le bourreau des Namurois, fait 4-1. C’est le score à la pause.

Le Petit Poucet essaie de résister, en vain. David Atanga réalise un doublé (50e et 60e) qui permet aux Ostendais de mener 6-1 à l’heure de jeu. A la 72e, Gaetan Gall reçoit un carton rouge. Deux minutes plus tard c’est 7-1 (Ambrose). Ostende n’est pas encore rassasié. A la 80e, Ndicka plante le 8e but de la soirée pour le KVO qui se qualifie pour les 1/8.