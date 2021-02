Coupe de Belgique : L’Antwerp difficilement qualifié face à La Louvière, l’Union renverse Mouscron à 10

Ce mardi soir, place au 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Au programme, trois rencontres à jouer (trois matches ont déjà donné lieu à un forfait). Dans les deux premières rencontres, il n'y a pas eu de prolongations. L'Antwerp s'impose 2-1 et aura eu du mal. L'Union y aura cru jusqu'au bout. Menée 0-1 et à 10 contre 11, l'Union va renverser la situation et se qualifier pour les 1/8e.

Les nouvelles recrues anversoises Felipe Avenatti (Standard) et Ortwin De Wolf (Eupen) ont d'emblée fêté une première titularisation. Alors que Mbenza avait ouvert la marque tôt dans la partie (21e), et malgré les trois divisions d'écart entre les deux équipes, la Louvière est parvenue à égaliser via Lazitch à la 50e. Une égalisation qui ne va pas durer longtemps.

L’Union Saint Gilloise avait un bon coup à jouer face à Mouscron. Et les hommes de Felice Mazzu l’avaient bien compris. Dans leur stade, l’Union a fait jeu égal face à l’équipe de D1A. Mais l’Union n’a pas eu de chance.

En première mi-temps, sur un ballon récupéré par les mouscronnois, Bakic (30e) s’en va d’un superbe tir de loin, trompé Moris et faire 0-1. Menée au score, l’Union n’a plus le choix. Et les Unionistes vont continuer à pousser face à Mouscron qui défend bien.

Si l’Union domine, l’Union n’arrive pas à conclure. Pire même, à la 61e, Mehlem se fait exclure pour une grosse faute sur Nlandu. A 10 contre 11, tente le tout pour le tout.

Et cela fini par payer. A dix minutes du terme de la rencontre, Vanzeir ramène les deux équipes à égalité. C’est déjà le 16e but toutes compétitions confondues du joueur, son 2e en Coupe. Ce but est mérité pour les locaux, tant l'Union domine cette rencontre.

Et alors que l'on pense qu'on se dirige vers les prolongations, Nielsen délivre toute son équipe et fait 2-1. Rentré à l'heure de jeu, les changement de Felice Mazzu auront été payants.

"On a le contrôle du match et c'est mérité. On est resté calme et c'est formidable de se qualifier. Je n'étais pas prêt à recevoir le ballon, mais ça rentre quand même donc c'est magnifique" a déclaré Vanzeir à l'issue du match.

Un match dominé par les locaux comme l'a aussi confirmé Felice Mazzu : "Je ne pense pas, car c'est un groupe qui est très bon. On ne méritait pas d'être mené. Mon groupe y a été au mental et je savais qu'on pouvait se créer l'une ou l'autre situation. Et à 1-1, j'ai dit à mon banc qu'on allait gagner ce match. On a essayé de produire du football et ça a payé."

La semaine prochaine en huitièmes de finale, l'Antwerp affrontera le Club de Bruges ou Olsa Brakel (Nationale 2) alors que l'Union défiera le vainqueur de RFC Liège - RSC Anderlecht.

Trois rencontres de ces seizièmes de finale prévues mardi ne se sont pas tenues. En effet, les clubs amateurs de Nationale 1 de Rupel Boom, Thes Sport et Dessel Sport ont déclaré forfait, eux qui n'ont pas pu reprendre l'entraînement en raison des mesures prises contre le coronavirus. Eupen, Genk et le Beerschot sont donc qualifiés sans jouer.

Les dix derniers matches se tiendront mercredi soir avec, notamment, Seraing - Standard et RFC Liège - Anderlecht.