Coupe de Belgique : jouer en semaine à 18h c’est non, la Mauve Army appelle au boycott du match contre Courtrai

Anderlecht ne pourra pas compter sur le soutien de tous ses supporters pour le match de Coupe de Belgique face à Courtrai le 23 décembre prochain. En cause, l’horaire de la rencontre, programmée un jeudi à 18h. "Une décision mûrement réfléchie" et qui est "la seule réponse acceptable face à des horaires uniquement dictés par les diffuseurs et sans aucune prise en compte des réalités des supporters" explique la Mauve Army dans un communiqué.



"Le football doit rester une fête vivante et accessible à tous, ce que cet horaire ne permet pas à nos yeux", insiste le groupe de supporter qui invite les autres fans du Sporting à suivre le mouvement.



La Mauve Army a aussi une pensée pour les joueurs, "les premières victimes" de cette action. "Sachez que ce choix n’est pas contre vous. Mais pour défendre les valeurs d’un football populaire".



Ces horaires précoces en semaine sont régulièrement décriés. Ils ne permettent pas à tous de se rendre au stade. Le match Anderlecht-Saint Trond, prévu ce mardi en championnat, devait initialement débuter à 18h45. La direction du club a œuvré "en coulisses" pour que le coup d’envoi soit décalé à 21h.



Aucune solution n’a été trouvée pour le match de Coupe.