Le KRC Genk peut se préparer à la finale de la Coupe de Belgique. Les Limbourgeois ont battu le RSC Anderlecht 1-2 en demi-finale dimanche au Lotto Park. "Nous sommes venus ici pour arracher un billet pour la finale et nous avons réussi", a déclaré un entraîneur satisfait, John van den Brom. Genk rencontrera le Standard en finale le 24 ou le 25 avril au stade Roi Baudouin de Bruxelles.

"Nous avons bien commencé le match et avec du cran", analysait Van den Brom. "Nous avons marqué un joli but, avec une belle course et une finition de Paul Onuachu, un vrai finisseur. Après cela, nous avons trop joué avec de longs ballons. Pendant la mi-temps, j'ai continué à prôner de jouer au football, sans prendre trop de risques. Le 0-2 est un but chanceux, mais il faut parfois avoir de la chance en football. Après le carton rouge de Jhon Lucumi et le but qui a réduit le score, les choses se sont compliquées. C'était des minutes excitantes sur le banc, mais heureusement, nous avons réussi."

"Je veux complimenter mes garçons", a poursuivi le Néerlandais. "Physiquement, nous sommes très bons et vous l'avez remarqué aujourd'hui. Nous sommes venus pour gagner et nous avons réussi cette tâche. C'est une sacrée libération. Après le 1-2, nous savions que nous serions sous pression, le ballon peut toujours bien tomber pour Anderlecht. Mais mon équipe a fait tout ce qu'elle pouvait pour gagner."

"Nous pouvons en profiter maintenant, après nous devons rapidement tourner le bouton et nous concentrer sur le championnat. Vendredi, nous jouons à nouveau contre le Standard, qui sera notre adversaire en finale. Cependant, il s'agira d'un match de championnat dans lequel nous voulons prendre des points dans la lutte pour les play-off 1."