La belle histoire est terminée pour l’Olympic Charleroi en Coupe de Belgique. Les Dogues ont été battus sous la neige par Eupen 5-1 ce mercredi soir en huitièmes de finale. Après avoir battu Zulte-Waregem, l’Olympic n’a pas pu passer l’épreuve eupenoise.

Les pandas ont bien commencé la rencontre, prenant l’avantage dès la huitième minute par Mamadou Kone. Yassine Delbergue rendait ensuite l’espoir aux Carolos en convertissant un penalty juste avant le quart d’heure de jeu. Espoir toujours bien présent au retour au vestiaire alors que le score était de 1-1.

La deuxième période était beaucoup plus compliquée avec quatre nouveaux buts pour l’équipe de D1A : Amara Baby à la 50e, Gary Magnee à la 61e et Menno Koch quatre minutes plus tard. Rocky Bushiri donnait au score son allure finale en toute fin de rencontre.

Eupen se qualifie pour les quarts de finale.