Coupe de Belgique en direct : Standard – Club de Bruges un exploit sinon rien pour les Rouches (Live audio et commenté jeudi 20h45)

Faudra-t-il un miracle au Standard pour parvenir à battre Bruges en quart de finale de la Coupe de Belgique ? On n’en est pas loin… Les Rouches devront en tout cas afficher un autre niveau de jeu mais aussi une autre envie pour tenter de terrasser l’ogre brugeois. Seul un exploit leur permettra de continuer leur route dans la compétition et tenter de sauver leur saison.

Suivez le match en direct sur Vivacité

Au moment du tirage au sort, la tâche semblait déjà compliquée pour Leye et ses hommes. Mais depuis, ils ont partagé l’enjeu contre l’Antwerp et perdu contre Zulte-Waregem et Anderlecht. Ils sont désormais dixièmes au classement, à six points de la première place qualificative pour les PO1, alors qu’il ne reste que cinq rencontres. De quoi leur donner l’envie de prendre cette Coupe de Belgique au sérieux plus encore que d’habitude.

Après l’élimination en Europa League, les Brugeois voudront quant à eux à tout prix réaliser le doublé Coupe-championnat. Une motivation supplémentaire au moment d’affronter le Standard. D’autant qu’ils récupèrent Philippe Clement, Hans Vanaken et Noa Lang, désormais débarrassés du coronavirus.