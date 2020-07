Coupe de Belgique de football : les premiers tours sont reportés, pas de foot amateur en Flandre avant le 25 août

Plus de football en Flandre avant le 25 août, report de la Coupe de Belgique... Le regain du Coronavirus à certains endroits du pays commence à se faire ressentir dans le monde du ballon rond belge.

"L’URBSFA a décidé, en concertation avec ses ailes régionales Voetbal Vlaanderen et l’ACFF ainsi qu’avec la Pro League, de reporter les 5 premières journées de la Coupe de Belgique 2020-2021 pour les hommes et les 3 premières journées de la Coupe féminine 2020-2021." La province d’Anvers est particulièrement touchée avec près de 50% des cas recensés en Belgique.

L’interdiction de jouer au football (exception faite des ligues professionnelles) en Flandre a donc été actée ce mardi par la fédération flamande de football. Et ceci a des conséquences sur les matches de Coupe disputés à travers toute la Belgique. Le premier tour pour les hommes était ainsi programmé lors du week-end du 8 et 9 août, tandis que le premier tour de la Coupe féminine était prévu le week-end du 15 et 16 août.

La fédération wallonne n'a pas encore statué sur la potentielle annulation de certaines rencontres en août mais la situation sanitaire est moins préoccupante pour le moment que dans le Nord du pays.

L’Union Belge explique que de nouvelles dates de compétition seront fixées en fonction des mesures (provinciales) liées au Covid-19 et ce en concertation étroite avec les ailes et la Pro League.

La finale de la Coupe opposant le Club de Bruges à l'Antwerp est toujours prévue ce samedi au stade Roi Baudoin.