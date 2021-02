Coupe de Belgique, Courtrai - Standard : Henkinet remplace Bodart (LIVE audio 20H45)

La semaine dernière, le Standard de Liège s'est imposé (1-4) à Seraing, dans un derby liégeois, en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique de football.

Sur une pelouse détrempée et de plus en plus endommagée, le Standard a cherché ses marques avant de dérouler face à la formation de D1B.

En huitièmes de finale, ce mardi soir, la formation entrainée par Mbaye Leye se déplace sur la pelouse de Courtrai, une autre équipe de D1A. Un déplacement qui n'a pas souri aux Liégeois en championnat cette saison : le 16 décembre dernier, lors de la 18e journée de Pro League, ils s'étaient inclinés 2-1.

Incertain avant la rencontre, Arnaud Bodart ne sera pas entre les perches liégeoises ce soir. Excellent face à Seraing en 1/16 de finale, il est remplacé par Laurent Henkinet qui portera pour la première fois les couleurs du Standard en match officiel.