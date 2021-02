Les buts

36e minute : Le Standard prend l'avantage grâce à son défenseur Laifis. Le Chypriote s'élève plus haut que tout le monde sur un coup de coin de Carcela et inscrit le premier but de cette rencontre (0-1).

92e minute : Selemani enroule une frappe des 25 mètres dans la lucarne d'Henkinet qui ne peut rien faire d'autre que regarder la balle terminer au fond des filets (1-1).