Coupe de Belgique : Charleroi prend la porte, Seraing, Eupen et le FC Bruges passent en 1/8e

Le Standard, Zulte Waregem, le FC Malines et Ostende qualifiés mardi soir, place à la deuxième partie des rencontres ce mercredi soir.

La Gantoise s'est facilement imposée contre Belisia Bilzen (D2 amateurs), sur le score de 4-0. Les buts gantois ont été marqués par Odjidja (6e), Okumu (25e), Mboyo (42e) et Chakvetadze (60e, sur penalty).

Genk a également tenu son statut face à Sint-Eloois Winkel (Nationale 1). Le Racing, vainqueur 0-6, a pu compter sur les réalisations d'Ugbo (34e, sur penalty, et 80e), Arteaga (36e et 39e), Paintsil (44e) et Toma (88e) pour s'assurer la victoire.

►►► À lire aussi : Revivez la première soirée de seizièmes de finale

►►► À lire aussi : Le résumé de Mouscron – Standard

Eupen a imité les deux clubs flandriens en se qualifiant sur le terrain de Dender (Nationale 1). Le seul but de la rencontre a été marqué par Gnaka (9e).

Le Beerschot, dernier en D1A, a pris le meilleur sur les Francs Borains (Nationale 1), décrochant au passage son tout premier succès de la saison. 0-4 : les buteurs se nomment Noubissi (1ère), Caicedo (60e), Holzhauser (78e) et Vaca Ponce (90+2e).

Le FC Bruges, champion de Belgique en titre, a trainé face à Deinze, s'imposant toutefois 3-0 grâce à Izquierdo (48e) et Dost (74e et 77e).