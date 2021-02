Coupe de Belgique : Charleroi gaspille et s’écroule en fin de match contre La Gantoise, qualifiée pour les quarts

Le Sporting de Charleroi pourra nourrir des regrets. Les Zèbres se sont inclinés 3-1 face à La Gantoise en huitièmes de finale de Coupe de Belgique. Après avoir mené pendant plus de 70 minutes et gaspillé beaucoup d’occasions en première période, les Carolos se sont écroulés dans le dernier quart d’heure et ont ouvert les portes des quarts de finale aux Gantois. Une triste désillusion pour Charleroi qui avait toutes les cartes en main pour se qualifier. Les Buffalo’s ont eux fait preuve d’une grande force de caractère avec notamment des changements payants pour Hein Vanhaezebrouck.

Pour son duel face à son ancien mentor Hein Vanhaezebrouck, Karim Belhocine a d’emblée mis la pression dans le camp gantois. Un long ballon de Morioka, mal négocié par l’ancien carolo Nurio Fortuna revenait ainsi dans les pieds de Nicholson qui faisait mouche d’une très belle demi-volée croisée après 57 secondes de jeu.

Bien dans son match, le RCSC a poursuivi son forcing avec une kyrielle d’opportunités à son avantage. Nicholson (10e et 18e), Benavente (14e et 29e et 32e) et Fall (20e) ont à chaque fois gaspillé devant Bolat et laissé les Gantois dans cette rencontre.

Un manque de méchanceté devant le but que les Carolos vont payer chèrement. Plus fringuant dès le retour des vestiaires, Gand s’est approché davantage du but défendu par Remy Descamps.

Pourtant, c’est le Sporting de Charleroi qui s’est procuré une balle de match. Benavente a même fait trembler les filets (56e) mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu (NDLR: de Nicholson et non pas de Benavente) impossible à déterminer avec certitude sans l’assistance du VAR (qui n'est pas disponible à ce stade de la compétition).

Mis sous une timide pression, les Zèbres ont reculé au fil des minutes et laissé la place pour un retour gantois. Sous l’impulsion de Vadis Odjidja et de Tarik Tissoudali, montés au jeu à la 73e, les Buffalo’s ont complètement renversé la vapeur dans le dernier quart d’heure. Roman Yaremchuk a d’abord égalisé sur une frappe en pivot (74e) avant le 2-1 signé Odjidja (82e, dévié par Ilaimaharitra), et le but contre son camp de Berahino (85e).

Dans l’autre match du soir, Malines a éliminé le Beerschot (0-1) grâce à un but de Schoofs (41e). Anderlecht et l’Union St-Gilloise s’affrontent jeudi soir dans le dernier huitième de finale.

Le Standard, Eupen, Genk, le Cercle et le Club de Bruges avaient déjà décroché leur ticket pour les huitièmes de finale mardi et mercredi.