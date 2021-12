Coupe de Belgique : Bruges triomphe de Genk aux tirs au but et file en quart de finale

Genk et Bruges se sont livrés un vrai match de coupe ce mercredi en huitième de finale et ce sont les Brugeois qui en sont sortis vainqueurs aux tirs au but. Si Bruges a ouvert la marque par Balanta, Genk a égalisé et puis mené 2-1 grâce à Thorsvedt et Paintsil. Les Brugeois ont ensuite égalisé sur une tête de De Ketelaere mais se sont à nouveau fait surprendre par Paintsil seulement deux minutes après l’égalisation. Mais Bruges a eu les ressources nécessaires pour arracher les prolongations sur un nouveau but de la tête de De Ketelaere à quelques minutes de la fin.