Coupe de Belgique : Anderlecht – Genk, Kompany muscle son entrejeu (Live audio et commenté 20h45)

Anderlecht reçoit Genk ce dimanche dans la deuxième demi-finale de la Coupe de Belgique. Les Limbourgeois seront privés de Bryan Limbombe, Jere Uronen et Tobe Leysen, tous les trois positifs au coronavirus. Ils ont été mis à l'écart du groupe et placés en quarantaine. Ce sera un match crucial pour les deux clubs, mais peut-être un peu plus encore pour les Mauves, pas encore positionnés dans le Top 4 synonyme de PO1.

Suivez le match en direct sur Vivacité

Très proches au classement, aucune des deux équipes ne part favorite avant la rencontre. Même si Genk est un adversaire qui réussit plutôt bien à Anderlecht ces derniers temps puisque le club bruxellois a remporté les trois derniers affrontements entre les deux équipes. Mais vu l’irrégularité affichée par les Anderlechtois cette saison, tout est possible dans ce match d’autant que le système limbourgeois a évolué.

"Oui ce sera le match de l’année !" a avoué Vincent Kompany en conférence de presse, tout en avouant qu’il essaie d’avoir une mentalité qui fait que chaque prochain match est "le match de l’année." Mais il confirme "cette demi-finale de Coupe, aura plus d’importance pour nous mais aussi pour Genk que d’autres demi-finales de la même compétition."

Les compositions :

Anderlecht : Wellenreuther; Sardella, Miazga, Cobbaut, Lawrence; Sambi Lokonga, Cullen, Ait El Hadj; Amuzu, Nmecha, Diaby.

Genk : Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Lucumi, Arteaga; Hrosovsky, Heynen, Thorstvedt; Ito, Onuachu, Bongonda.