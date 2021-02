Coupe de Belgique : Anderlecht élimine un vaillant RFC Liège et s'offre un derby face à l'Union Saint-Gilloise

Anderlecht a éliminé le RFC Liège en seizième de finale de la Coupe de Belgique, 0-2. Paul Mukairu et Majeed Ashimeru ont inscrit les deux buts pour les Mauves. Liège s’est montré vaillant, à l’image de son très bon gardien Kevin Debatty, mais n’est pas parvenu à convertir la moindre occasion. Ils peuvent sortir la tête haute de la compétition, alors qu’Anderlecht s’offre un derby face à l’Union Saint-Gilloise en huitième . Un affrontement qui s’annonce dors et déjà très intéressant.

Le résumé de la rencontre

Anderlecht commence bien le match sans pour autant se montrer dangereux. En face, les Liégeois montrent beaucoup d’envie et une organisation qui tient la route, ils se procurent une occasion au quart d’heure avec un tir intéressant pour Lallemand.

Les Mauves se créent pas mal de demi-occasions… Lukas Nmecha, Anouar Ait El Hadj sont plutôt bien dans leur match mais ils manquent un peu de précision pour l’instant.

Juste avant la demi-heure de match, Paul Mukairu ouvre le score, le Nigérian profite de plusieurs approximations dans la relance liégeoise pour tromper le gardien. Le but est offert sur un plateau aux Anderlechtois qui ne se font pas prier pour débloquer le marquoir.

On sent que les choses se compliquent ensuite pour Liège qui a reçu un gros coup au moral suite au but d’ouverture. Anderlecht y met un peu plus d’énergie, combine mieux et domine désormais largement cette première mi-temps. Heureusement, Kevin Debatty maintient les siens dans la rencontre. Il fait la différence avant la pause et les deux équipes entrent au vestiaire sur le score de 0-1.

Le RFC débute cette mi-temps par une sacrée occasion des pieds de Lallemand. Les intentions sont claires, égaliser ! Et une nouvelle fois dans la foulée, Debatty s’illustre pour maintenir les siens dans le match.

Mais aussi courageux soient-ils, les joueurs Liégeois finissent par encaisser le but du break et sans doute de l’élimination : à la 67e, six minutes après sa montée au jeu, Majeed Ashimeru fait le break et met les Mauves à l’abri. Un peu chanceux, la balle lui revient dans ses pieds et il n’a "plus qu’à" mettre le ballon au fond. Anderlecht fait le break face à des courageux Liégeois. Ces derniers ont plusieurs occasions de réduire la marque mais n’y parviendront pas. Ils sont loin d’avoir démérité dans cette rencontre.

Le club bruxellois continue sa route et retrouvera l’Union Saint-Gilloise en huitième ! Pour Liège, il s’agit d’une fin de saison vu la décision d’une saison blanche pour le football amateur.