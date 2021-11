Coupe de Belgique : Anderlecht élimine Seraing dans une affaire de penaltys et de tirs au but

Après seulement 3 minutes et 45 secondes, le premier fait de match est provoqué par les supporters anderlechtois qui ont craqué plusieurs fumigènes dans leur tribune. La visibilité n’est plus suffisante. Heureusement, le vent joue son rôle et la rencontre n’est interrompue qu’une poignée de secondes.

Anderlecht est le premier club qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Après 120 minutes face à Seraing, le score était de 3-3. La décision est donc tombée au terme d'une séance de tirs au but. Les deux premiers tireurs sérésiens ont loupé leur tentative. Michael Murillo a marqué le tir au but décisif.

Un but un peu venu de nulle part, mais qui aura eu le don de réveiller les joueurs de Vincent Kompany . 120 secondes plus tard, Kouamé est déjà de retour à la réception d’un centre de Yari Verschaeren . L’Ivoirien est oublié dans le petit rectangle et marque de la tête. Au repos, le score est de 2-2.

Mais tout va changer en seulement deux minutes, grâce à un doublé de Cristian Kouamé . À la 38ème tout d’abord, Sambu Mansoni s’emmêle les pinceaux, ne voit pas et ne sent pas Michael Murillo arrivé dans son dos. Le Panaméen lui chipe le ballon et centre en retrait vers Kouamé qui ramène les mauves à 2-1.

Dès l’entame de la deuxième mi-temps, Anderlecht poursuit sur sa lancée. On rejoue depuis trois minutes quand Gerald Kilota coupe Lior Refaelov dans son élan. Sur les ralentis, la faute ne semble pas si évidente mais l’arbitre, très bien placé pour juger la phase, siffle le troisième penalty du match ! Lior Refaelov se fait justice et place Anderlecht aux commandes : 2-3.

Comme souvent dans ce genre de match à élimination directe, plus on approche de la 90ème, plus le jeu se ferme et les deux clubs se neutralisent. Sans surprise, les deux équipes sont parties vers les prolongations.

Et le double quart d’heure de ces prolongations est de la même trempe, peu d’occasions et aucune prise de risques d’un côté comme de l’autre. Seuls les multiples changements rythment quelque peu les débats. Une séance de tirs au but est donc nécessaire pour départager les deux clubs.

L’exercice commence très mal pour Seraing puisque Hendrik Van Crombrugge détourne le premier essai de Dario Del Fabro. Mais dans la foulée Guillaume Dietsch repousse magnifiquement le tir de Sergio Gomez. Le festival de ratés continue avec le loupé Yahya Nadrani. C’est finalement Francis Amuzu qui réussit le premier son tir au but et place Anderlecht devant. Les tirs au but réussis s’enchaînent alors et c’est Michael Murillo qui a le ballon de la qualif au bout du pied. Le défenseur ne tremble pas et permet aux Mauves d’être le premier club qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique.