Ce fut bien plus compliqué en deuxième période. Le Cercle aurait pu se relancer totalement dans cette rencontre mais n’a pas saisi sa chance… ou plutôt ses chances. Deux pertes de balle anderlechtoises ont en effet permis aux Brugeois de frapper le poteau via Denkey (50e) puis de buter sur Timon Wellenreuther avec une frappe de Musaba (58e).

Le gardien allemand a une nouvelle fois chauffé ses gants dans le dernier quart d’heure pour écarter une tentative d’Ugbo (79e) et s’est fait peur lorsque Verschaeren a failli marquer contre son camp (85e). Assurément homme du match, Wellenreuther a détourné une dernière tentative de De Coster en fin de match (88e). Plutôt menacés que menaçants (malgré quelques bonnes opportunités), les Mauves ont souffert mais ont finalement assuré l’essentiel.

En plus de la qualification, Anderlecht aura également deux autres raisons de sourire au terme de la soirée avec la titularisation d’Elias Cobbaut, revenu six mois après sa fracture à la cheville, et l’entrée au jeu de Yari Verschaeren, de retour après deux mois et demi d’absence.