Largement supérieur à Courtrai, Anderlecht s’impose trois buts à rien et rejoint le dernier carré de la Coupe de Belgique.

Il ne fallait pas arriver en retard au Lotto Park ce jeudi ! Alexis Saelemaekers et Jérémy Doku , véritables Sporting Boys, étaient présents au Parc Astrid pour donner le coup d’envoi de ce quart de finale.

Bien dans la partie, les Mauves se créent la première opportunité peu avant la dixième minute de jeu via un tir à l’entrée de la surface de Joshua Zirkzee. La plus grosse occasion mauve arrive une dizaine de minutes plus tard mais le tir puissant de Lior Refaelov est repoussé par Joris Delle.