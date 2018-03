Clément: "On n'a pas pu jouer au football parce que les joueurs du Standard étaient à terre"

Philippe Clément était passablement énervé après la finale de Coupe de Belgique qui a vu son équipe, Genk, s'incliner en prolongations contre le Standard (1-0). Il a critiqué le rythme du match, souvent saccadé par des arrêts de jeu suite à des chocs et des douleurs ressenties par les joueurs du Standard. "Il y a eu beaucoup de moments où on n'a pas pu jouer au football parce que les joueurs du Standard étaient à terre" a déclaré Philippe Clément au micro de RTL. "Et nous n'avons pas récupéré ce temps perdu en arrêts de jeu. Sur les 30 dernières minutes, on a joué 10 minutes. Pour moi ce n'est pas normal."

"On était la meilleure équipe. Celle qui a joué vraiment au football aujourd'hui" a enchaîné le T1 de Genk. "On méritait de gagner la Coupe. 9 fois sur 10 on doit gagner ce match mais aujourd'hui cela ne s'est pas passé comme cela."

Au delà du trophée, c'est aussi une chance de place européenne qui s'envole pour le club limbourgeois: "L'équipe se bat" a terminé Clément. "Elle a des qualités. On va jouer les play-offs 1 pour décrocher une place européenne."