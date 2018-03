Clément : "La soirée de demain sera l'une des plus belles de l'histoire du club"

Philippe Clément est ambitieux à la veille de la finale de la Coupe de Belgique qui oppose son Racing de Genk au Standard samedi soir au stade Roi Baudouin. Même s'il ne s'imagine pas dans la peau du favori, le coach limbourgeois a confiance en ses hommes et leur football.

"Je crois que la soirée de demain sera l'une des plus belles de l'histoire du club, s'est enthousiasmé l'entraîneur genkois en conférence de presse. Nous avons prouvé depuis quelques semaines que nous sommes capables de gagner contre tout le monde. Nous jouerons à notre façon, avec notre philosophie. Je pense que nous sommes prêts pour cette finale. Il n’y a pas une grande différence entre les deux équipes. Il faudra rester simple et concentré jusqu’au bout."

Genk, le Standard et la Gantoise sont les meilleures équipes actuellement

"On est prêt à tout donner pour que cela se termine en happy end. Je suis confiant car j'ai un bon sentiment. C'est dommage de n'avoir pas pu s'entraîner sur ce grand terrain du Stade Roi Baudouin à cause de cette bâche, et ce le serait encore plus de devoir jouer ce match sur une pelouse gelée samedi. Sur le papier la rencontre s'annonce de haut niveau. Genk, le Standard, qui s'est bien renforcé avec Mehdi Carcela au mercato d'hiver, et La Gantoise sont en effet les meilleures équipes du championnat depuis un certain temps." a conclu Clément.