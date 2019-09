Charleroi, le FC Bruges, Mouscron, Eupen et l'Union SG en 1/8e de la Coupe

L'unique match qui mettait aux prises deux clubs de divisions inférieures s'est quand même terminé par la victoire 3-0 de l'équipe évoluant au plus haut niveau. L'Union Saint-Gilloise (D1B) a pris le meilleur sur Verlaine (D2 amateurs) grâce à Isaiah Young (34e, 1-0). Mathias Fixelles sur penalty (87e, 2-0) et Roman Ferber (90e+1, 3-0).

Zulte-Waregem a manqué d'inspiration en début de rencontre et Yannick Verlinden, le défenseur de Duffel (D1 amateurs), l'a puni (8e, 0-1). Les supporters de Zulte ont eu une deuxième grosse frayeur quand Lode Vertonghen s'est retrouvé en bonne position sur un corner mais le frère du Diable Rouge Jan a placé sa reprise de la tête juste à côté (26e). Cela a relancé les visités, qui ont égalisé par Omar Govea (43e, 1-1). Gianni Bruno (57e, 2-1), Cyle Larin (69e, 3-1) et de nouveau Bruno (79e, 4-1) ont assommé Duffel. Mais sur penalty, Miguel Cobos a réduit le score (81e, 4-2).

Courtrai avait manifestement envie d'en terminer rapidement avec Seraing (D1 amateurs) et pensait avoir fait le plus important avec Fraser Hornby (23e, 0-1). Mais Ali Sanogo a égalisé avec l'aide involontaire du gardien Adam Jakubech, qui a remplacé Sébastien Bruzzese (32e, 1-1). Toutefois, Hervé Kagé a redonné l'avance aux Kerels (37e, 1-2). Julien de Sart a alourdi la marque dans les arrêts de jeu (90e+5, 1-3)

A la reprise, Gholizadeh s'est montré plus remuant encore qu'en première période et sa frappe enroulée du gauche a trompé Maxim Figys (50e, 1-2). Rezaei a mis les Zèbres à l'aise (86e, 1-3) mais pas pour longtemps car Laureys a signé un doublé (88e, 2-3).

Charleroi a tenté de peser sur la défense de Rupel Boom (D1 amateurs) par Ali Gholizadeh et Shamar Nicholson mais les Anversois n'ont pas subi la pression et ont même été plus piquants jusqu'à ce que Kaveh Rezaei ne donne l'avance aux Zèbres (31e, 0-1). Paradoxalement, c'est quand Charleroi semblait prendre l'ascendant que Jonas Laureys a placé un solo victorieux (41e, 1-1).

Charleroi, Zulte-Waregem, Ostende, Courtrai et l'Union Saint-Gilloise se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Croky Cup mercredi. Ils rejoignent ainsi l'US Rebecquoise, qui a sorti le Cercle Bruges, Westerlo et Genk.

Gand, le Club Bruges et Mouscron poursuivent aussi

Le Club Bruges a d'emblée dicté le rythme et s'est créé des occasions par Siebe Schrijvers, Mbaye Diagne, David Okereke mais, comme en championnat, l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Les Hennuyers ont tenu le coup malgré tous les efforts de Hans Vanaken. Mais ils n'ont rien pu faire quand Percy Tau, monté au jeu après le repos, a bénéficié d'une bonne passe de Charles De Ketelaere (71e, 0-1). Les Blauw & Zwart avaient fait le plus difficile. La digue boraine avait cédé et Okereke en a profité pour planter un doublé et ainsi porter la marque à 0-3 (81e, 86e).

Gand s'est promené à Alost (D2 amateurs): 0-4. Gorgi Kvilitaia (9e, 60e), Yuya Kubo (70e) et Dylan Mbayo (84e) ont été les artificiers des Buffalos.

A Dessel Sport (D1 amateurs), Mouscron a assuré le service minimum par Fabrice Olinga (11e, 0-1). Eupen a, de son côté, dû passer par les tirs au but (3-5) pour sortir Cappellen.