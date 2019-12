"C'était la route la plus courte vers l'Europe, la déception est grande mais ce n'est pas fini", estime Kana

Le Sporting d’Anderlecht est passé à côté du grand objectif de sa saison jeudi soir en sortant défait 0-2 face au FC Bruges en quart de finale de la Coupe de Belgique. Aligné aux côtés de Vincent Kompany, le jeune Marco Kana a parlé des difficultés de son équipe au micro de Manuel Jous. "On savait que Bruges mettait de la pression et dans ces cas-là il faut rester calme et continuer à jouer. On ne l’a pas été assez. On a vu qu’à certains moments du match, on est parvenus à garder notre sang-froid et a réussi à bien sortir de leur pressing. Ce n’est pas une excuse de dire que Bruges était fort. Il fallait avoir plus confiance en nos qualités et continuer à produire notre jeu. On ne l’a pas assez fait ce soir."

Anderlecht n’aura pas vraiment le temps de digérer cette désillusion et devra rapidement se reconcentrer sur le championnat. "La déception est très grande. On savait que la Coupe était super importante pour les fans. C’était la route la plus facile pour l’Europe mais ce n’est pas fini. Le championnat n’est pas fini. Chaque match est devenu une finale pour nous, on doit gagner à chaque fois. Il va falloir se relever et réagir très vite car c’est une énorme déception. Il faudra être prêt mentalement."