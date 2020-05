Bruxelles donne son feu vert pour une finale de Coupe début août à huis clos

La finale de la Coupe de Begique 2019-2020 devrait finalement avoir lieu, selon Sporza. La ville de Bruxelles a donné son accord pour le duel entre le Club de Bruges et l’Antwerp soit programmé début août. Les spectateurs ne seront pas admis au Stade roi Baudouin.



Le match devrait donc avoir lieu le 1er ou le 2 août, juste avant la limite fixée par l’UEFA pour la distribution des tickets européens. Les deux clubs étaient alignés sur la possibilité de jouer à cette date.



Le dernier écueil, la validation par la ville de Bruxelles, vient d’être levé. Benoit Hellings (Ecolo-Groen), échevin des sports, a confirmé à nos confrères que c’était bel et bien le cas.



La finale, initialement prévue le 22 mars, a été reportée en raison du coronavirus. Le championnat a lui été définitivement arrêté et le titre attribué au Club de Bruges.



Les Blauw en Zwart de Philippe Clement auront donc l’occasion de signer un doublé.