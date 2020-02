Bruges a eu très chaud mais évince finalement Zulte et file en finale de la Coupe

Que ce fut difficile ! Sans briller et en étant même dominé par séquences en première mi-temps par une équipe de Zulte vaillante mais trop imprécise, Bruges se qualifie pour la finale de la Coupe de Belgique au terme d’une rencontre plaisante et engagée (1-1 au match aller, 1-2 au retour)

Les Blauw&Zwart n’ont dû leur salut qu’à un but du jeune De Ketelaere à quelques minutes minutes du terme. Avant cela Oberlin avait répondu à l’ouverture du score de Mechele et relancé les espoirs de tout un stade Arc-En-Ciel. Que c’est cruel pour le Essevee, qui a crânement joué sa chance et mis à mal la fébrile arrière-garde brugeoise On regrettera les nombreuses occasions ratées et une certaine imprécision chronique dans le dernier geste.

Grâce à cettte qualification, leur 19e pour une finale, les ouailles de Phillipe Clément sont donc toujours en lice sur les trois tableaux. Leur adversaire, l’Antwerp ou Courtrai, sera connu demain.



Résumé du match

Parfaitement en jambes, probablement galvanisés par le bon résultat acquis au match aller (1-1 à Bruges) ce sont les locaux de Zulte qui rentrent le mieux dans cette rencontre. Après...30 secondes, Gianni Bruno est idéalement trouvé à l’entrée de la surface mais sa frappe est trop centrée pour inquiéter un Mignolet parfaitement sur ses appuis. Premier avertissement sans frais pour Bruges.

Réponse du berger à la bergère quelques instants plus tard avec une première tentative, trop molle, du nouveau transfuge brugeois, Krmencik. Aucun des deux dispositifs ne prend réellement le dessus sur l’autre. Après dix minutes, Marcq déclenche un obus qui vient se loger dans les gants de Mignolet, vigilant.

Les deux équipes se rendent coup pour coup. Au quart d’heure, c’est Bruges qui passe à un cheveu de l’ouverture du score. Mata, jusqu’au boutiste, trébuche mais parvient à filer le cuir à Dennis. Celui-ci élimine un, deux adversaires avant de déclencher une frappe du pied droit...à côté.

Le rythme ne faiblit pas dans une rencontre toujours aussi équilibrée. Nouvelle occasion trois étoiles pour Zulte qui profite de la criante friabilité de la défense brugeoise. Bruno trouve magnifiquement Serahino en profondeur mais la frappe de l’ancien crack british’ s’écrase sur le torse de l’inévitable Mignolet.

La rencontre reste plaisante, les occasions pleuvent de part et d’autre. Si Mignolet s’interpose à nouveau d’un beau réflexe de Beharino, Krmencik, mis sur orbite par un caviar de Vanaken, place à côté. Juste avant l’entracte, Bruges se crée sa plus grosse occasion du match. Sur un superbe débordement de Diatta, Vormer profite de la bévue de Bossut pour cadrer sa tête mais son envoi est dévié en panique par un défenseur sur sa ligne.

Comme la première, la seconde mi-temps commence sur les chapeaux de roue. Après moins de 5 minutes, Lahin trouve le poteau après une nouvelle approximation dans l’arrière-garde brugeoise. Le danger est permanent, la tension palpable !

Une occasion trois étoiles ratée dont les locaux devraient se mordre les doigts pendant longtemps. Parce que dans l’autre camp, les Brugeois se montrent d’une efficacité redoutable. Brouillon, absent jusque là, Krmencik profite d’un centre parfait pour détendre sa longue carcasse et crucifier Bossut. Un but qui sera finalement attribué à Mechele qui effleure le ballon sur la ligne et “vole” ainsi la réalisation à son partenaire tchèque (54’, 0-1).

Le coup sur la cafetière est énorme pour les locaux qui perdent quelque peu leur moyens et peinent à reprendre le contrôle du ballon. Bruges prend lentement le dessus et maîtrise (enfin) son sujet. En tout cas, c’est ce que l’on pense à ce moment-là. Trop en confiance, Mechele perd bêtement le ballon et Oberlin en profite. Le Suisse se présente face à Mignolet mais le Belge s’interpose brillamment loin de son but. Quel match du portier international !

Ce n’est que partie remise quelques minutes plus tard : Oberlin vs Mignolet, acte deux. Cette fois-ci c’est l’attaquant local qui sort vanqueur de son duel en reprenant magnifiquement un centre au cordeau, c’est 1-1, les compteurs sont remis à zéro !

Alors qu'on se dirige tout droit vers une prolongation logique, un invité surprise va sortir de sa boîte : Charles de Ketelaere. Le jeune espoir brugeois profite d'une absence dans la défense de Zulte pour devancer la sortie de Bossut et placer au fond. Jeu, set et match pour Clément&Co qui ont eu chaud mais qui restent supérieurs, même dans un mauvais jour.