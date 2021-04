Bongonda heureux pour la Coupe mais résigné pour les Diables rouges : "On m'aurait déjà appelé avant..."

Bongonda : "Je pense pouvoir faire partie du groupe des Diables" - La Tribune - 30/11/2020 C’est un Theo Bongonda mature et calme qui a été interviewé lors de La Tribune de ce lundi. "On ne parle pas du titre, mais on est conscient des qualités du groupe et on va essayer d’aller le plus loin possible. Et c’est compliqué de savoir ce qui ne marchait pas en début de saison, maintenant tout va mieux et c’est tant mieux pour nous", commence le joueur de Genk. Avec déjà neuf buts en championnat depuis le début de saison, Bongonda respire la confiance. Une confiance que le joueur ne veut pas qu’on assimile à de l’arrogance : "Pour un footballeur, c’est important d’avoir de la confiance et c’est moi qui me donne de la confiance. Si tu sais que tu es bon, il ne faut pas s’en cacher, mais c’est à moi de prouver sur le terrain. Je prends donc plus ça comme de la confiance en soi que de l’arrogance. Mais maintenant, je suis quelqu’un qui dit toujours ce qu’il pense et ce n’est pas toujours bon, j’essaye d’être prudent avec ce que je dis." Plus prudent, notamment sur sa communication. Car Bongonda avait été assez cash lors du départ de Jess Thorup : "je regrette la manière de l’avoir fait, mais pas l’idée. Le coach devait se justifier et il ne l’a pas fait. Peut-être que ça a été perçu d’une mauvaise manière alors que pourtant j’aimais bien l’entraîneur." Avec un Bongonda à ce niveau, c’est Genk qui peut en profiter. Et peut-être pourquoi pas, les Diables Rouges : "je ne suis pas le sélectionneur, mais je pense pouvoir faire partie du groupe. Attention, je ne dis pas que je vais jouer directement mais je pense pouvoir être appelé", conclu Bongonda.