Battu par l'Antwerp, le Standard dit adieu à la Coupe dès les quarts

Le Standard est éliminé de la Coupe de Belgique suite à sa défaite 1-3 contre l’Antwerp en quarts de finale. Les Liégeois menaient pourtant au score après le but de Maxime Lestienne (23'). Mais en deuxième mi-temps l’Antwerp a pris la rencontre en mains et a donc inscrit trois buts. D’abord par De Laet puis grâce à un très beau but de Benson et enfin par l’incontournable Mbokani.

En fin de match, les esprits se sont fortement échauffés, l'arbitre a mis fin au match alors qu'il restait normalement une minute de jeu mais la situation était devenue incontrôlable.

L’Antwerp rejoint Zulte-Waregem et Courtrai en demi-finales. Le vainqueur de Club de Bruges – Anderlecht complétera le dernier carré jeudi soir.