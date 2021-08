Arlon, petit poucet de la Coupe, serein avant Hoogstraten : Heathcliff est plus qu’un porte-bonheur !

En ce prochain week-end qui suit celui du 15 août, la Coupe de Belgique en sera déjà à son quatrième tour. Celui précédant l’entrée en lice de cylindrées comme Mouscron et le RWDM, mais aussi l’Union St Gilloise ou le FC Seraing, pour ne citer que les clubs pros francophones ou bruxellois. Le petit poucet à ce stade n’est autre que le FC Arlon, entité militant toujours en première provinciale luxembourgeoise. Samedi dernier, le club du président Philippe Meloni , directeur général d’une société financière à Mamer (GD Luxembourg), successeur du regretté Yves Lemaire depuis le printemps 2017 a causé la toute grosse surprise, en allant s’imposer aux penalties (7-8) au stade du Tivoli, dans l’antre de La Louvière Centre, installée en Nat 1, trois étages plus haut donc, après un 0-0 au terme des nonante minutes. Le déplacement à Hoogstraten ce samedi à 19h30 fait donc encore rêver nos Luxembourgeois. Et ce même si les Anversois, ancienne équipe de D1B jouant à présent en D2 flamande ont déjà balayé la P1 brabançonne Kosova Schaerbeek, 6-0, après avoir sorti la P1 anversoise du Kontich 2-0 lors de ses deux premières rencontres dans cette compétition. "On avait l’espoir que la récompense en cas de victoire en terre anversoise, c’eut été d’affronter nos voisins de Virton au cinquième tour", raconte l’ancien attaquant de Meux, Aische et Solières, en séries nationales, Thomas Macalli . "C’eut été du jamais vu pour nous de jouer une D1B dans une compétition officielle et surtout contre nos voisins gaumais. Cette perspective est toutefois éteinte depuis mercredi soir puisque Londerzeel a éliminé Virton 1-0. Dans un autre ordre d’idée, le règlement de la Coupe nous désavantage en vue de samedi. En étant à notre quatrième sortie dans cette compétition, nous avons, en plus de notre attaquant Gaetan Rocca , suspendu pour ses deux jaunes à La Louvière, trois autres éléments empêchés de jouer pour avoir récolté deux cartes jaunes en trois sorties. Adrien François , le fils du coach, travailleur hors pair en milieu de terrain, mais aussi les attaquants Victor Hausman et… moi-même ! C’est râlant, vraiment…"

Heathcliff Collin, le gardien-cuistot d'Arlon © Tous droits réservés

Arlon, qui a éliminé la P2 luxembourgeoise de Bercheux et la P3 anversoise de Schelde Serskamp avant de sortir La Louvière Centre savoure toujours cette partie qui s’annonçait très déséquilibrée sur papier. "Notre entraîneur n’est pas n’importe qui, rigole Thomas Macalli. On avait décidé de ne pas jouer trop haut, d’être très compacts et de batailler jusqu’au bout de nos forces. Au final, nous avons été très solides derrière, et j’ose dire qu’avec Adrien François et Arthur Hausman, en arracheurs de ballons en milieu de terrain, nous avons été supérieurs à cet endroit de l’échiquier. Bien sûr, ces joueurs de Nat 1 avaient une belle maîtrise technique, mais ils manquaient de gabarits en attaque, leurs avants de poche passaient un homme, mais butaient aussitôt contre un deuxième de chez nous. Ils ont eu des occasions, un tir sur la transversale, mais nous avons loupé le 0-1 aussi à plusieurs reprises."



Finalement, le héros du match s’appelle aussi Heathcliff Collin, le gardien arlonais qui a sauvé des ballons chauds durant les nonante minutes et a arrêté deux bottés de penalties des Louviérois.



Arrivé cet été en droite ligne du championnat grand-ducal (Pétange), le solide jeune homme de 23 ans et demi a été formé à Virton, avant de passer par Steinfort, Ettelbruck et Pétange dans le championnat luxembourgeois. On dit de lui qu’il a au moins le niveau d’une D2 amateur et qu’il gagnera encore bien des matches pour Arlon. Ancien équipier de l’attaquant Thomas Macalli à Virton, il est arrivé à la Route de Longwy sur les conseils de ce dernier.



"En plus d’être une personnalité attachante, c’est un vrai plus sportivement parlant. Son secret ? Je ne devrais pas le dire, mais il a une facilité à plonger au tout dernier moment quand d’autres sont déjà partis sur un côté, facilitant ainsi la tâche du tireur adverse. Après ses exploits à la Louvière, il a encore stoppé quatre penalties sur cinq en coupe de la province mardi soir à Tontelange. On compte bien sûr encore sur lui à Hoogstraten."



On dira encore que le gardien sait y faire en matière de préparation de l’équipe. Habitué aux longs déplacements en car depuis l’époque virtonaise, il avait préparé le repas d’avant match vers La Louvière pour toute l’équipe. Au menu de l’apprenti cuistot : des bananes, des barres de céréales et des pâtes au poulet. Et il remettra le couvert ce samedi pour mieux gérer les… trois heures et demie de route en car que l’équipe devra se farcir entre Arlon et la frontière hollandaise. Quand on connaît l’issue du match à l’URLC, Hoogstraten est averti : les Luxembourgeois auront du carburant !