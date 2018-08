Anderlecht-Union, Eupen-Tubize, Knokke-Standard en 1/16èmes de finale de la Coupe de Belgique

Ce mardi, au Belgian Football Centre de Tubize, a eu lieu le tirage au sort des 1/16èmes de finale de la Coupe de Belgique.

A ce stade de la compétition, les 16 clubs de D1 A entrent en lice. Protégés, les clubs de D1A avaient toutefois l'assurance de ne pas défier une autre formation de l'élite. Finaliste la saison dernière, Genk a hérité de Lommel SK dans un derby limbourgeois qui s'annonce déjà disputé. Un autre derby est au programme de ces seizièmes avec le duel entre le RC Harelbeke et le KV Courtrai.

Le Club de Bruges, champion de Belgique et onze fois vainqueur de la Coupe, débutera pour sa part son parcours par un déplacement au SK Deinze (D1 amateurs). Le Sporting d'Anderlecht, sevré de victoire en Coupe depuis 2008, défiera son voisin de l'Union dans une historique opposition bruxelloise. La rencontre entre Malines, descendu en D1B, et l'Antwerp, promet autant de spectacle dans les tribunes que sur le terrain.

Six clubs de Division 1 amateurs et cinq de D2 amateurs sont toujours en lice. On notera qu'elles avaient l'assurance de jouer à domicile si leurs installations répondaient aux exigences de capacités (1.500 places dont 300 assisses) et de luminosité inhérentes aux retransmissions télévisées (300 LUX), le tout sous réserve de l'autorisation des autorités locales. Le FC Duffel (D2 am.) et FC Mandel United Izegem-Ingelmunster (D2 am.) ne répondant pas aux critères, ils sont obligés de jouer en déplacement.

Le programme est le suivant :

Heist (D1 Amateurs) – Zulte Waregem

Eupen - Tubize (D1B)

KRC Genk - Lommel (D1B)

Saint-Trond - Duffel (D2 Amateurs)

Dessel sport (D1 Amateurs) - Mouscron

Harelbeke (D2 Amateurs) – Courtrai

Hoogstraten (D2 Amateurs) – Ostende

Olympic Charleroi (D2 Amateurs) – Lokeren

Waasland-Beveren - Mandel United (D2 Amateurs)

Malines (D1B) – Antwerp

Virton (D1 Amateurs) – La Gantoise

Cercle Bruges - Beerschot Wilrijk (D1B)

Alost (D1 Amateurs) – Sporting Charleroi

Knokke (D1 Amateurs) - Standard de Liège

Deinze (D1 Amateurs) - FC Bruges

Anderlecht - Union-Saint-Gilloise (D1B)



Les rencontres se disputeront les 25, 26 et 27 septembre.

L’an dernier, c’est le Standard qui a décroché le trophée en battant le KRC Genk en finale.