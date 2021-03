Le Sporting d’Anderlecht s’est fait peur en deuxième période mais a pu conserver son avance d’un but sur le Cercle de Bruges mercredi soir pour se qualifier pour les demi-finales de Coupe de Belgique. Le coach bruxellois Vincent Kompany s’est bien rendu compte de la baisse de régime de son équipe en deuxième période. Il en a parlé au micro de RTL après la rencontre.

"Je savais que ce ne serait pas facile. On sortait d’un Clasico où on avait beaucoup donné. On a abordé la première mi-temps de la bonne manière avec ce but et des occasions. Ensuite, en deuxième période, nous avons eu une chute physique. C’est rare que ça nous arrive. On s’est accroché et on est quand même parvenu à se créer de grosses occasions. Bien sûr, nous en avons laissé aussi à l’adversaire mais on a réussi à ne pas encaisser et à gagner. C’est le principal."

Des difficultés en deuxième période qui trouvent selon Kompany leur origine dans le Clasico de dimanche. "On a joué un match physiquement et émotionnellement très intense dimanche. Je n’avais pas fait beaucoup de changements dans l’équipe et on a accusé le coup dans la première partie de la deuxième mi-temps. Nous avons ensuite bien réagi mais à nouveau souffert en fin de match. On était plutôt lourds dans cette phase du match. Au final, je pense que les garçons peuvent être contents !"

Kompany a également évoqué les retours de Cobbaut (6 mois d’absence) et de Verschaeren (2 mois et demi) et affirmé que ces deux joueurs avaient encore besoin de rythme pour revenir au top.