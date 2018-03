7 chiffres marquants avant la finale de Coupe entre le Standard et Genk

4 : Le Racing Genk a participé à 4 finales dans son histoire. Elles se sont toutes déroulées depuis 1998, donc en vingt ans, et les Genkois ont remporté les quatre éditions. D’abord contre le FC Bruges en 1998 (4-0), puis contre le Standard en 2000 (4-1), contre le FC Malines en 2009 (2-0) et enfin contre le Cercle Bruges en 2013 (2-0).

Cavanda avec Karelis - © YORICK JANSENS - BELGA

9 : Par contre, la formation liégeoise compte le plus grand nombre de défaites en finale. Le Standard reste sur deux victoires : contre Bruges en 2016 (2-1) et face à Westerlo en 2011 (2-0).

2 : Deux, c’est aussi le plus grand nombre de victoires consécutives en finale : le Standard y est parvenait en 1966 et 1967, Anderlecht a réussi en 1972 - 1973, 1975 - 1976 et 1988 - 1989, tandis que Bruges a empoché les éditions 1995 et 1996.

1 : Il n’existe qu’un seul affrontement entre les deux formations en finale. Un mauvais souvenir pour les Rouches (défaite 4-1).

2 : En phase classique, le Standard et Genk se sont logiquement affrontés à deux reprises. Les hommes de Ricardo Sa Pinto ont remporté les deux affrontements entre les futurs adversaires en play-offs 1 : 2-1 à domicile lors de la deuxième journée du championnat et 0-2 lors du match retour chez les Limbourgeois.