Vitosha Sofia, l'exploit européen et le bon souvenir bulgare de l'Antwerp

L'Antwerp retrouve la Coupe d'Europe après de longues années d'absence. Clin d’œil du destin, le Great Old se déplace à Ludogorets en Bulgarie. De quoi réactiver les souvenirs de l'un des plus grands exploits européens de son histoire.



Antwerp-Vitosha Sofia fait partie de ces matches improbables ou de folie. Impossible de qualifier cette rencontre remportée 4-3 par les Anversois alors que le score était de 1-3 en faveur des Bulgares à la ... 90ème minute !



Nous sommes le 26 septembre 1989, au premier tour de la Coupe UEFA, l'Antwerp accueille le Vitosha Sofia. A l'aller, les deux formations s'étaient quittées sur un triste partage 0-0. Le match retour, au Bosuil, va s'avérer nettement plus riche en buts, en rebondissements et en ferveur.



Tout avait bien mal commencé pour le Matricule n°1 qui est mené dès la 6ème minute. Et puis, plus grand chose à se mettre sous la dent avant dix dernières minutes complètement folles.

A la 83ème, l'Antwerp rétablit l'égalité par le médian allemand Ralf Geilenkirchen avant de concéder deux buts (85ème et 87ème minutes). A 1-3, tout est dit... enfin, c'est ce que tout le monde croit sauf les Anversois sur le terrain, les 10 qui restent encore sur cette pelouse puisque Franky Dekenne, blessé, a dû abandonner ses équipiers alors que tous les changements avaient déjà été effectués.

Tel un ouragan, ils vont s'abattre sur une défense bulgare qui explose littéralement. A la 92ème minute, c'est 2-3 et 120 secondes plus tard, 3-3. Deux buts signés Nico Claesen.



Commentateur de la rencontre pour la RTBF, Michel Lecomte déclarera à ce moment-là : "Là je paye le champagne mardi en réunion de rédaction" si l'Antwerp finit par s'imposer. Aussitôt dit, aussitôt fait. A la 96ème minute, sur un coup de tête rageur, Raphael Quaranta porte le score final à 4-3 !



Et pour la petite histoire, Michel Lecomte offrira bien le champagne à ses collègues.



L'aventure européenne de l'équipe anversoise s'achèvera en 1/4 de finale contre Cologne.



En novembre 2011, le Club de Bruges réalisera aussi un exploit presque comparable à celui de l'Antwerp. Mené 3-0 à Maribor après 67 minutes de jeu, le FC Bruges va finalement s'imposer 3-4 en inscrivant donc 4 buts en un quart d'heure.