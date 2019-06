Roland Garros 2004: Malisse et Rochus vainqueurs en terrain inconnu

Finale Double Messieurs: Victoire de Xavier Malisse et Olivier Rochus - Roland Garros 2004 -... 05 juin 2004, deux Belges décrochent à la surprise générale le titre en double messieurs à Roland Garros. Xavier Malisse et Olivier Rochus gravent leur nom au plus prestigieux des tournois de terre battues, eux qui jouaient pour la deuxième fois ensemble. Les Belges arrivent à Roland Garros avec une expérience minimale de jeu en commun. En effet, il s'agit simplement de leur deuxième tournoi ensemble sur le circuit ATP. Ils joueront donc en terrain inconnu, sans aucune pression. C'est justement cette décontraction qui fera leur force. Non-tête de série, le duo belge atteint la finale où ils affrontent le paire Llodra-Santoro, tête de série n6. Les Français sont archi-favoris. Vainqueurs des Internationaux d'Australie en 2003 et 2004, les Bleus jouent leur 31ème tournoi ensemble et comptent bien succéder à Yannick Noah et Henri Leconte, derniers vainqueurs français en 1984. Malheureusement pour eux, c'est le duo belge qui s'impose, dans un match serré mais en deux sets. Malisse et Rochus gagnent sur un double 7-5 et permettent à la Belgique de remporter le double messieurs dans un tournoi du Grand Chelem. Le dernier fait d'armes belge en double était un huitième de finale à Roland-Garros en 1972 avec la paire Patrick Hombergen/Bernard Mignot.