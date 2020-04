Rétro : Usain Bolt, dieu de l'Olympe (3/4)

Il est considéré comme le plus grand sprinter de tous les temps. Usain Bolt est un phénomène. Onze titres mondiaux, huit sacres olympiques… le Jamaicain a marqué l’histoire de son sport, l’histoire du sport. De 2004 à 2016, d’Athènes à Rio… voici le parcours olympique d’un Dieu des anneaux. Episode 3 : Londres 2012.

Londres 2012, en route vers la confirmation Usain Bolt adulé - © Gero Breloer - BELGAIMAGE Usain Bolt ne vit que pour la compétition. C’est sa " came ", sa raison de courir. L’entraînement est sa souffrance. Les quelques secondes passées à courir en compétition valent pourtant les heures d’entraînement et les séances douloureuses imposées par Glen Mills. La gloire est à ce prix. Sur la route de ses troisièmes Jeux, le Jamaicain est devenu un showman extraordinaire. Adulé par un public conquis d’avance. Sourires, mimiques, Usain est un timide qui s’exprime. Un athlète qui ne doute pas. Entre les Jeux de Pékin et de Londres, quatre années passent…et 5 titres mondiaux se rajoutent à son palmarès.

Les records de Berlin…le faux-pas de Daegu Les records de Berlin - © HANNIBAL - BELGAIMAGE Faux départ à Daegu - © PETER PARKS - AFP 2009. L'incroyable moisson se poursuit. Triplé 100-200-relais au mondial de Berlin, avec en prime deux records du monde qui, à ce jour, tiennent toujours. 9’58 secondes sur 100 m et 19’19 secondes sur 200 m. Vitesse moyenne enregistrée sur le 100 m : 37,58 km/h. Vitesse de pointe : 44,72 km/h (entre les 60 et 80 m). Foudroyant ! Celui qui filera plus vite n’est peut-être pas encore né. 100m Hommes : Usain Bolt → 9,58 sec (16 août 2009) - Berlin - Championnats du monde 2009 -... Qui est le plus rapide ? Avec ses mimiques enfantines, sa joie simple et partagée, Usain Bolt ramène le sprint à son essence : le défi d’une cour de récré. Le 16 août 2009, en 9 secondes 58 sur 100 m à Berlin, il signe l’un des plus grands exploits de l’histoire du sport. Et pourtant, le Jamaïcain a mal commencé sa journée, par un faux départ en demi-finales de l’épreuve reine du 100 m, symbole d’une nervosité qu’il cache derrière son grand sourire. Par bonheur, le premier faux pas n’est pas encore éliminatoire à l’époque. Usain Bolt écrase sa demi-finale et se tourne vers la caméra : "I’m ready" (je suis prêt). Prêt pour la finale qui a lieu le soir même à 21h35 sur la piste bleue du stade olympique de Berlin. Bolt (22 ans) aimante comme à son habitude la lumière. Pour lui, chaque présentation des coureurs est un show : ce dimanche soir, il sautille, il parle au public, mime sa fameuse flèche, puis le décollage d’un avion. A sa droite, sans sourire, l’Américain Tyson Gay s’invective. Il est l’homme le plus rapide de l’année, 9 secondes 75 sur la ligne droite. C’est mieux qu’Usain Bolt (9.77), ce grand Jamaïcain (1,95 m) né aux yeux du monde entier il y a un an jour pour jour dans le "nid d’oiseau" de Pékin, devenu champion olympique en 9 secondes 69, nouveau record du monde. Silence de cathédrale. Dans la fureur soudaine du stade, Bolt réalise un bon départ, pourtant son seul point faible d’habitude. Aux 30 mètres il est devant, déploie son immense foulée (près de 3 m) et s’envole aux 60 m. Contrairement à sa course de Pékin, il pousse à fond jusqu’au bout, jette un coup d’œil furtif à droite pour surveiller Tyson Gay, franchit la ligne en fixant le panneau du chronomètre. 9 secondes 58 centièmes. Record du monde. Il sourit et se frappe le torse. 200m Hommes : Usain Bolt → 19,19 sec (20 août 2009) - Berlin - Championnats du monde 2009 -... Usain Bolt s'offre un doublé à Berlin en s'imposant sur 200 m et pulvérise là encore son record du monde en 19 sec 19.

28 août 2011, le jour où Usain est redevenu un être humain 2011. Deux ans plus tard, au mondial de Daegu en Corée du Sud, Bolt va rajouter deux titres sur 200 et 4x100 m (avec record du monde en 37’04). Deux titres et pas trois. En ouverture de ces 13e (superstition?) championnats du monde, le 100 m lui échappe… en raison d’un faux-départ. Un moment qui restera comme l’une des images fortes de sa carrière. Un stade médusé, un monde ébahi. Usain qui arrache son t-shirt de rage. Qui hurle presque de honte. " Too easy"...trop facile...ce devait être trop facile ". Et les commentateurs, dont je fais partie, qui dans toutes les langues, disent la même chose : "Ce n'est pas possible ?". Et bien si... il est 20h45 ce dimanche 28 août à Daegu quand Usain Bolt redevient un humain. Avec ses faiblesses et ses erreurs. Il est 20h45 quand la foudre frappe le coeur de celui qu'on pensait invincible. Blake en profitera pour devenir champion du monde et infliger une première défaite au géant foudroyé. Mais est-ce vraiment une défaite ? A mes yeux...non. Mais que voulez-vous, c’est comme cela…quand on gagne tant, les autres ne finissent que par retenir les échecs ! Usain avouera avoir ressenti, pour la première fois, de l’anxiété avant le départ. Lui... l’homme le plus relax de la ligne droite.

Yohan Blake, le jeune loup Yohan Blake "The Beast" sort les griffes - © JOHANNES EISELE - AFP Un an plus tard, les Jeux de Londres résonnent comme une expiation. Se faire pardonner de ce faux départ coréen, remettre l’église au milieu…de la piste. Remettre de l'or et de l'ordre dans ce 100 mètres que les plus affamés s'arrachent. Usain aborde donc ces JO avec grande faim. Mais un homme semble tout aussi affamé. Il s’agit de Yohan Blake, son partenaire d’entraînement et désormais champion du monde en titre. Au Memorial Van Damme 2011, après son sacre à Daegu, l'homme signe sur 200 m un 19’26 incroyable (le 2e chrono de tous les temps). Et en juin 2012, le jeune loup aux dents longues devance Bolt aux " trials " jamaicains sur 100 et sur 200 m. En trustant, de surcroît, les deux meilleures performances mondiales de l’année. De quoi faire douter le maître ? La réponse va fuser. Les Jeux sont là. Le patron est bientôt de retour.

Le réveil du seigneur des anneaux Bolt, porte drapeau de la Jamaique - © ODD ANDERSEN - AFP Le moment est venu de répondre - © FRANCK FIFE - AFP Bolt, 2e sacre olympique sur 100 m - © DIRK WAEM - BELGA Désigné porte-drapeau de son pays lors de la cérémonie d’ouverture, Bolt arrive avec fierté à Londres. Là où le public est connaisseur, là où l'attend son heure. Et moi, je l’attends aussi de pied ferme. Comme tous mes collègues commentateurs. Blake a couru plus vite que lui, OK. Mais Bolt est une bête de compétition. Une bête blessée qui plus est. Dans son amour-propre, presque dans sa chair. Le 5 août, voilà le 100 mètres. Le moment d'apporter des réponses. Le moment de rugir tel un fauve fondant sur sa proie, réduisant à néant les espoirs de l'impertinent Yohan Blake sur 100 m. Couloir 7, le géant a du mal à sortir des blocks mais ses 30 derniers mètres sont exceptionnels. Bolt…au bout de son tunnel…encore et toujours la lumière de l’éclair Résultat : 9’63, deuxième chrono de l’histoire. Blake et Gatlin ramassent les miettes derrière. Pareil sur 200 m, quatre jours plus tard. Bolt salue la foule avec un geste de la main, tel un monarque majestueux. Qui sait ? La Reine Elisabeth est peut-être devant son écran. Le virage envoie l’homme sur orbite, et les derniers mètres renvoient définitivement Blake à son rôle de dauphin. L’extraterrestre aux foulées insaisissables signe un 19’32 de feu (3e chrono de tous les temps). Et devient ainsi le premier sprinter de l’histoire à rééditer un doublé olympique sur 100 et 200 mètres. La fusée Usain Bolt sur orbite sur le 100m à Londres - Jeux Olympiques 2012 - 19/03/2020 Le boss était chez lui. Usain Bolt, l'homme le plus rapide de tous les temps, a conservé son titre olympique du 100 m des Jeux Olympiques de Londres 2012. Usain Bolt se balade en finale du 200m - Jeux Olympiques 2012 - 19/03/2020 Le Jamaïcain réalise, comme à Pékin en 2008, le doublé 100-200 mètres. Yohan Blake engrange sa seconde médaille d'argent et la Jamaïque réalise le triplé.

L'histoire s'écrit en lettres "bolt" En lettres "BOLT" - © GERO BRELOER - BELGAIMAGE La légende est là. La légende est humaine. L’humain devient l’histoire. Une histoire faite de victoires qui s’enchaîne comme cette nouvelle médaille d’or avec le relais jamaicain. Carter, Frater et Blake lancent la fusée " boltesque " dans la dernière ligne droite pour aller chercher un record du monde hallucinant (36’84). Je suis une légende vivante Signe de la perfection vertigineuse de ces funambules du passage de témoin et de la pointe de vitesse. Un témoin que Bolt, en souvenir, veut conserver…ce qu’un officiel buté lui refuse. Non... Bolt ne peut pas tout avoir ! " Il y avait plus de pression sur moi ici à Londres. Ça ne m’a pas dérangé tant que ça. Mais j’attendais plus de moi. Je voulais montrer au monde que je pouvais le faire à nouveau. C’était mon objectif principal. Et je l’ai fait. C’est bien. Ce fut une longue saison, mais j’y ai accompli ce que j’étais venu faire. Cela m’a rendu très fier ". L'histoire s'écrit en lettres "BOLT", en majuscules et en gras. Mètre après mètre, Course après course. Médaille après médaille. Mais où ce mec va-t-il s’arrêter ? … A SUIVRE … Sixième médaille d'or pour Usain Bolt - Jeux Olympiques 2012 - 19/03/2020 La Jamaïque a remporté le 4x100m en établissant un nouveau record du monde (36''84). C'est la sixième médaille d'or pour Usain Bolt.

Usain Bolt en chiffres olympiques, c'est... Usain Bolt, un palmares ahurissant - © FABRICE COFFRINI - AFP Pékin 2008 100 m : 9’69 (record du monde) devant Thompson (TRI) 200 m : 19’30 (record du monde) devant Crawford (USA) 4x100 m : 37’10 (record du monde) devant Trinidad et Tobago mais disqualifié en 2017, suite au contrôle positif de Nesta Carter Londres 2012 100 m : 9’63 devant Blake (JAM) 200 m : 19’32 devant Blake (JAM) 4x100 m : 36’84 (record du monde) devant les USA Rio 2016 100 m : 9’81 devant Gatlin (USA) 200 m : 19’78 devant De Grasse (CAN) 4x100 m : 37’27 devant le Japon Entre 2008 (Jeux de Pékin) et 2016 (Jeux de Rio) Usain Bolt aura conquis 19 titres olympiques et mondiaux sur 21 épreuves disputées. Seuls la disqualification du relais jamaicain pour le dopage d’un équipier (4x100 m des JO de Pékin) et son faux départ au mondial de Daegu sur 100 m…auront eu raison du bilan parfait.