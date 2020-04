Rétro : Usain Bolt, dieu de l'Olympe (2/4)

Il est considéré comme le plus grand sprinter de tous les temps. Usain Bolt est un phénomène. Onze titres mondiaux, huit sacres olympiques… le Jamaicain a marqué l’histoire de son sport, l’histoire du sport. De 2004 à 2016, d’Athènes à Rio… voici le parcours olympique d’un Dieu des anneaux. Episode 2 : Pékin 2008.

2008, la naissance du monstre souriant Usain Bolt et son premier record du monde, New York 2008 - © HAYDEN ROGER CELESTIN - BELGAIMAGE Usain, le showman qui attire les caméras - © HANNIBAL - BELGAIMAGE Ca y est ! Bolt débarque sur 100 m ! Avec son gabarit inédit (1m96), son départ modeste mais des foulées incroyables (jusqu’à 2 m 70) une fois lancé. Bolt a donc besoin de moins de pas que les autres… Usain interroge et impressionne. Et de quelle manière ! En mars 2008, il dispute le deuxième 100 m de sa carrière (10’03). Ce n’est qu’un début. Car en mai, sur ses terres jamaicaines, il dépose sa signature pour la première fois… 9’76, soit la deuxième performance de tous les temps derrière le record du monde d’Asafa Powell (9’74). Et fin mai à New York, le monstre frappe définitivement : record du monde en 9’72 ! Bolt vient de prendre possession de la planète du sprint. Je ne le sais pas encore mais son règne va durer 8 ans ! Tue-les avec ton succès et achève-les avec ton sourire… Usain Bolt Un règne sportif et populaire. Car Usain gagne très vite le cœur du public, le cœur de tout amoureux de l’athlétisme. Le cœur du commentateur que je suis. Souriant, blagueur, showman, inventif, décontracté, Bolt est un spectacle à lui seul. Les adversaires qui se concentrent à côté de lui, le regard dur, semblent tristes et sinistres. Lui il rigole ! Et les gens l’adorent pour cela. Avant chaque départ, on attend que la caméra se pointe sur lui pour capter sa réaction. Après chaque arrivée, on attend son coup de flèche, ce geste d’archer qui fera sa légende.

Pékin restera inoubliable Usain Bolt est la flèche. Un geste de légende - © FABRICE COFFRINI - AFP C’est donc en recordman du monde que le Jamaicain débarque en Chine pour ses deuxièmes Jeux Olympiques. Et on ne va pas être déçu. Le 16 août, la revanche avec Powell, déchu de son record, est forcément très attendue. Je suis impatient. Le monde est impatient. De vivre ce duel au sommet de la vitesse terrienne. En fait, moins de 10 secondes de patience plus tard, Bolt décroche son premier sacre olympique du 100 m, en améliorant son propre record du monde. Coup de tonnerre en 9’69. Couloir 4, il toise ses adversaires et possède une telle avance qu’il relâche à 20 mètres de la ligne…les bras ballants, le poing frappant son torse au passage de la ligne. Sans ce relâchement la barrière des 9’60 aurait été brisée. Asafa Powell est écrasé, seulement 5e d'un 100 m qu'il abandonne pour toujours à son compatriote. " Lightning Bolt " est né. Le geste aussi. Arc à flèche, index pointé…Usain Bolt ne tire pas la flèche…il est la flèche ! A 21 ans, Usain Bolt est devenu champion olympique du 100m. - Jeux Olympiques 2008 - Pekin -... l a pris le temps de savourer. De régaler le Nid d'Oiseau et les photographes. Avant même de passer la ligne et d'entrer dans la légende de son sport, Usain Bolt a commencé à relever les jambes, se taper la poitrine et échanger son masque de compétiteur contre une couronne de roi du sprint. Une couronne sertie d'un nouveau record du monde stratosphérique: 9''69

Maître du 200 Bolt, maître du 200... - © Kay Nietfeld - BELGAIMAGE Quatre jours plus tard, voici le doublé attendu. Sur 200 m, il abat une nouvelle frontière. Celle que Michael Johnson avait fixée en 1996 (JO d’Atlanta). Les 19’32 de la " locomotive de Waco " sont effacés des tablettes par l’immense jamaicain qui fait du virage sa résidence principale. Ici il est à fond, jusqu’à la ligne…pas question de se relever… pas question de relâcher...avant de s’écrouler de bonheur. Deuxième titre olympique et deuxième record planétaire (19’30). Mesdames et messieurs : voici le premier homme de l’histoire à battre, lors des mêmes Jeux, les records du monde du 100 et du 200. La passe de trois s’annonce comme une formalité. Le relais 4x100 m a lieu le 22 août. Usain vient de fêter ses 22 ans la veille. Pas besoin d’un dessin. Car son dessein est clair, son cadeau est l’évidence ! Carter, Frater…Bolt (en vireur attitré)…et Powell foncent vers l’or et un nouveau record en 37’10. Incroyable moisson : 3 titres olympiques et 3 records du monde. Tout cela en 6 jours. Depuis 1984 et Carl Lewis, personne n’avait réalisé un tel triplé. Une médaille à rendre 9 ans plus tard En 2017, soit 9 ans après la course, le Comité International Olympique (CIO) enlèvera à Bolt et à ses partenaires la médaille d’or du 4x100 m de Pékin. En cause, le dopage (suite à ré-analyse) avéré de son équipier Nesta Carter. Bien malgré lui, le palmares de Bolt sera amputé d’un titre olympique…. A SUIVRE … Usain Bolt remporte le 200m à Pekin - Jeux Olympiques 2008 - 09/04/2020 Usain Bolt, vainqueur de la finale du 200 mètres des Jeux olympiques, a fait, mercredi 18 août, une entrée fracassante dans la cour des légendes du sprint. Le Jamaïcain, détenteur du record du monde du 100 mètres (9 s 69) depuis son succès olympique de samedi, est devenu le premier athlète depuis Carl Lewis à réaliser le doublé 100-200 mètres aux JO. La Jamaïque remporte le relais 4x100m à Pekin mais est disqualifié 9 ans après. - Jeux... Emmenée par le double champion olympique Usain Bolt, la Jamaïque a confirmé sa suprématie sur le sprint mondial en remportant le relais 4x100 m avec à la clé un nouveau record du monde (37,10 sec).

Usain Bolt en chiffres olympiques c'est... Usain Bolt, un palmares olympique incroyable - © FABRICE COFFRINI - AFP Pékin 2008 100 m : 9’69 (record du monde) devant Thompson (TRI) 200 m : 19’30 (record du monde) devant Crawford (USA) 4x100 m : 37’10 (record du monde) devant Trinidad et Tobago mais disqualifié en 2017, suite au contrôle positif de Nesta Carter Londres 2012 100 m : 9’63 devant Blake (JAM) 200 m : 19’32 devant Blake (JAM) 4x100 m : 36’84 (record du monde) devant les USA Rio 2016 100 m : 9’81 devant Gatlin (USA) 200 m : 19’78 devant De Grasse (CAN) 4x100 m : 37’27 devant le Japon Entre 2008 (Jeux de Pékin) et 2016 (Jeux de Rio) Usain Bolt aura conquis 19 titres olympiques et mondiaux sur 21 épreuves disputées. Seuls la disqualification du relais jamaicain pour le dopage d’un équipier (4x100 m des JO de Pékin) et son faux départ au mondial de Daegu sur 100 m…auront eu raison du bilan parfait.