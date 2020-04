Rétro : Usain Bolt, dieu de l'Olympe (1/4)

Il est considéré comme le plus grand sprinter de tous les temps. Usain Bolt est un phénomène. Onze titres mondiaux, huit sacres olympiques… le Jamaicain a marqué l’histoire de son sport, l’histoire du sport. De 2004 à 2016, d’Athènes à Rio… voici le parcours olympique d’un Dieu des anneaux. Episode 1 : la naissance et Athènes 2004.

C’est un médecin allemand réputé, Hans Wilhem Muller-Wohlfart , qui met le doigt sur le problème et le soigne. Et qui permet à Usain, peu à peu, de résoudre ses tracas. En 2004, le jeune jamaicain bat son premier record du monde. Celui du 200m chez les juniors. Un 19’93 qui fait de Usain le premier junior de l’histoire à descendre sous les 20 secondes.

" Ma colonne vertébrale a réellement une mauvaise courbure. Mais si je garde mon centre de gravité bien en arrière et des muscles solides, ma scoliose ne me gêne pas vraiment. Je n'ai donc pas à m'inquiéter tant que je travaille durement, mais au début de ma carrière, ça m'a quand même beaucoup gêné, car j'étais blessé tous les ans "

Deux ans plus tard, Usain a 17 ans. Et il vient de passer pro. L’accumulation des séances, liée à des problèmes de croissance et à une posture de course délicate, lui occasionnent quelques soucis physiques. Des problèmes qui ont un nom : scoliose.

Peu s’en souviennent mais Usain Bolt n’a pas participé à trois Jeux Olympiques mais bien à quatre. Petit retour en arrière donc. Le gamin de Sherwood a toujours, dès son plus jeune âge, épaté la galerie. En 2002, la planète découvre ainsi une " grande tige " de moins de 16 ans qui va damer le pion à ses aînés. Nous sommes aux championnats du monde juniors. Ils se déroulent chez lui en Jamaique. Usain, porté par la foule, remporte le 200m. Du haut de ses 15 ans et 332 jours, il devient le champion junior le plus précoce de l’histoire sur cette distance.

Le voilà donc sélectionné pour ses premiers Jeux Olympiques. Le voilà dans l’avion vers la Grèce, berceau de l’olympisme. Usain a l’envie d’apprendre et pourquoi pas de frapper un joli coup. Malheureusement, ses ambitions sont vite terrassées par des douleurs à la cuisse. Cinquième seulement de sa série qualificative (les 4 premiers passaient), il est éliminé sans gloire du 200 m dès le premier tour. Moi-même, j’ai commenté cette course…sans savoir quel extraterrestre était là sous mes yeux. Dans l’anonymat le plus total, le jeune Bolt rentre déçu au pays. Retour sur terre difficile.

De 2005 à 2008, direction Pékin

Gatlin devant Bolt sur 200m à Osaka 2007...plus pour longtemps ! - © KERIM OKTEN - BELGAIMAGE

Glenn Mills, le coach à succès - © FABRICE COFFRINI - AFP

Le revers athénien est douloureux mais salvateur pour Usain. En 2005, changement de cap et d’entraîneur. Exit Fitz Coleman et place à Glen Mills. Un coach de 56 ans qui officie à Kingston et qui a en charge des stars comme Kim Collins (champion du monde du 100m en 2003). Mills ne quittera plus Bolt durant toute sa carrière, devenant pour l’athlète un second père. Aux mondiaux de 2005 à Helsinki, Bolt est en finale du 200 m. Sous une pluie froide au couloir 1, il a du mal à déployer son immense carcasse qu’il trimballe de gauche à droite. Au contact des meilleurs à l’entrée de la ligne droite, il doit abdiquer à 60 m de la ligne…une douleur musculaire le torture et il finit au trot, à plus de 6 secondes de Justin Gatlin. Nouvel échec dicté par un corps trop fragile.

Enfin une médaille mondiale

Les espoirs déçus…Usain revient au pays bourré de doutes. Mais son coach le remobilise et le remotive. Car Usain rêve du 100m mythique. Mais son coach veut le conserver sur 200 m. Dilemme qui aboutit sur un accord scellé. " Ecoute Usain, si tu bas le record de Jamaique du 200, tu pourras t’aligner sur la ligne droite " lui dit Glen Mills. Bolt est excité et le résultat ne tarde pas. Le vieux record de Don Quarrie est battu en juin 2007. Voilà Usain qualifié pour les mondiaux d’Osaka mais surtout, le voilà motivé pour une nouvelle épreuve. Au Japon, Bolt décroche ses premières médailles mondiales. Elles sont en argent (sur 200 m derrière Justin Gatlin et avec le relais 4x100 m). Les premières d’une gigantesque moisson qui s’annonce. Car dès 2008, Usain le sait, il va pouvoir se battre avec les rois de la ligne droite. La mythique ligne droite du 100 mètres… A SUIVRE …