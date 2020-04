Rétro : Serge Reding, le colosse argenté de Mexico

Octobre 1968. Mexique. Serge Reding décroche la médaille d'argent en haltérophilie, catégorie poids lourds. Le couronnement d'une carrière bien aussi dense que sa musculature. La mise en lumière d'un sport ingrat et d'un homme au grand cœur.



1m73 sous la toise, plus de 140 kg sur la balance, Serge Reding est un colosse aux mensurations impressionnantes. Des cuisses comme des troncs d'arbre (80 cm), un cou de taureau (50cm) et des biceps en acier trempé, un corps hors normes taillé pour soulever de la fonte.



Employé à la bibliothèque royale au civil, la montagne de muscles aux origines ardennaises est le meilleur haltérophile belge de l'histoire. Une bête sur le plateau capable de hisser plus de 550 kilos au dessus de sa tête au total olympique. Un homme simple, humble et bon, loin des barres en acier. "Un type en or", selon ses amis.

Sur la scène du Teatro de los Insurgentes de Mexico le 19 octobre 1968, les poids lourds sont de sortie : Leonid Zhabotinsky, tenant du titre et triple champion du monde, le prometteur américain Joseph Dube, les Allemands de l'Est Manfred Rieger, double médaillé européen, et Rudolf Mang, tout juste 18 ans. Ils sont les principaux adversaires de Reding, déjà bien installé sur la scène internationale.



De tous ces mastodontes, seul le Soviétique parvient à prendre la mesure de notre Serge. Comme quatre ans plus tôt à Tokyo, il brandit 572,5 kg au total olympique (presse, arraché et épaulé-jeté), pour 555 à Reding (77,5 de plus qu'au Japon !). Dube complète le podium et les deux Allemands de l'Est le Top 5. Un quintet à plus 525 kilos. Les autres sont loin derrière.



Cette médaille d'argent olympique, la seule de l'haltérophilie belge aux JO, va propulser Reding dans la lumière médiatique. Cet acharné de l'entraînement, capable d'engloutir 15 à 20 tonnes par séance, continue de défier les Soviétiques. Il bat six records du monde, collectionne les médaillées européennes et mondiales.



Bourreau de travail, Reding a le potentiel physique pour rivaliser avec Vasily Alekseyev, qui a pris la relève de Zhabotinsky. Mais sa sensibilité lui joue parfois des tours et il perd ses moyens dans les moments-clés. A Munich, très perturbé par la prise d'otage des athlètes israéliens la nuit qui précède la finale, il est incapable de soulever la moindre barre. Le Soviétique, considéré comme le plus grand haltérophile de tous les temps, s'impose devant Mang et Gerd Bonk.



Reding, qui sera aussi conseiller communal à Etterbeek, poursuit sa carrière et décroche encore un titre de vice-champion du monde à Manille en 1974, à nouveau battu par le Soviétique aux rouflaquettes. Aux Philippines, il tombe aussi éperdument amoureux. Un coup de foudre qui marque la fin de sa carrière avant de sceller la fin de sa vie. En 1975, il est retrouvé mort. "Crise cardiaque, infarctus du myocarde" selon la version officielle, mais aujourd'hui encore, son décès reste entouré de mystère et des théories les plus folles.



Parti trop tôt, Reding repose à Herbeumont, son port d'attache, son havre de paix. Sa pierre tombale, griffée des anneaux olympiques, rappelle sa plus grande fierté, la plus grande performance de sa carrière.