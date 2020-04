Rétro : Roger Moens, roi jamais couronné du 800m et premier flic du royaume, fête ses 90 ans

Le 26 avril 1930 à Erembodegem, sur les bords de la Dendre et pas loin d’Alost, Roger Moens voit le jour. L’un des plus grands coureurs de 800m de l’histoire de la Belgique fête donc ses 90 ans ce dimanche.



Futur roi du 800m, Moens commence sa carrière sur 400m. Il goûte au bal olympique (éliminé en séries à Helsinki) avant de monter en distance. Très vite, il trouve ses marques et marque les esprits.



La référence planétaire pendant sept ans



Champion de Belgique en 1953, il progresse vite. L’Euro de Berne (1954) arrive trop tôt. Il se classe 5e, Lucien De Muynck, un autre Belge, 2e. La saison suivante est celle de la consécration. Au cœur de l’été, sur la piste du Bislett d’Oslo, il s’empare du record du monde du 800m. Son chrono, 1'45''7, tiendra sept ans. Une performance fantastique, la plus belle ligne de son palmarès.

Car comme Rudolf Harbig avant lui, comme Sebastian Coe (1980 et 1984) ou Wilson Kipketer (2000 et 2004) après lui, l’Alostois est victime de la malédiction olympique des recordmans du monde du 800m. Détenteurs de la meilleure marque planétaire sur le double tour de piste et favoris logiques des JO, ils ont dû se contenter des accessits.



Blessé à l’aine et au genou quelques semaines avant les Jeux de Montréal, Moens est battu de toute justesse à Rome quatre ans plus tard.



Les trois premiers tours se passent sans encombre. Moens arrive en finale serein. Notre compatriote contrôle le début course. Roger passe 5e à la cloche. Il déroule le plan établi et accélère aux 200m. Il déploie sa foulée dans la dernière ligne droite, prend la tête. Georges Kerr, son plus grand rival des Antilles Britanniques, point à quelques longueurs. Mais Peter Snell se faufile à la corde et remonte fort. Quand le Néo Zélandais surgit à sa gauche, il est trop tard. L’or est pour le Kiwi, l’argent pour le Belge.



Pas battu pas un "sukkeleir"



"J’ai pleuré non pas à cause de ma défaite, mais bien parce que j’avais compris que j’avais définitivement laissé passer ma chance en 1956 à Melbourne. Je m’étais blessé quelques semaines avant", se rappelle Moens qui à 26 ans était sans doute imbattable cette année-là.



La déception est énorme. Les années et… le talent de son vainqueur l’atténueront. "S’il n’avait pas gagné sur 800 m à Tokyo, j’aurais eu mal à cœur. Je me serais dit : tiens, j’ai été battu par un sukkeleir. Mais il était tout sauf ça, c’était un vrai champion", a-t-il confié récemment à la Dernière Heure. Un crack qui réussit même un doublé inégalé 800-1500 au Japon et qui lui arrache "son" record du monde en 1962.



Il faudra attendre 1975 pour qu’un Belge se montre plus rapide : Ivo Van Damme. Son héritier et fils spirituel glane deux fois l’argent à Montréal à 22 ans. Le destin du Bruxellois sera foudroyé par le destin quelques mois plus tard sur une autoroute du Sud de la France. Non sans avoir envoyé une dernière carte de vœux à Moens.



Monsieur le commissaire



En parallèle de sa vie d’athlète, Moens mène une carrière tout aussi dense dans la police. Le flic grimpe jusqu’au poste de commissaire général de la police judiciaire. A force de travail, d’implication comme sur la piste. Il prépare les concours comme des compétitions. "J’ai étudié comme un forcené, avec la même énergie que je mettais dans l’entraînement. J’ai fini deuxième du pays, sur 600 candidats."



Moens n’a jamais choisi entre ses deux métiers. Quitte à tenter de concilier, l’inconciliable comme se taper un aller-retour Bruxelles-Nuremberg en vingt heures pour courir un 800m. Deux avions à l’aller, le train de nuit au retour et un "sacré savon de ses supérieurs" à l’arrivée. Il avait ... une demi-heure de retard.



Moens conserve un regard acéré sur l’athlé, il sera consultant pour la VRT pendant de nombreuses années. Il passe des heures à fouiner dans les résultats, se gave de stats. Il garde l’esprit alerte. Il entretient aussi son physique quotidiennement entre longues promenades à pieds, vélo d’appartement ou le golf.



Exigeant pendant sa carrière, il est intransigeant avec ses "successeurs". Ses sorties médiatiques sont souvent "dures" et tranchées, toujours avisées. Il y a quelques années, il devait remettre les médailles aux trois premiers du championnat de Belgique du 800m. Courroucé par des chronos qu’il estime indignes d’un "national", il ne s’est tout simplement pas présenté à la cérémonie protocolaire.



Tel est Roger Moens. Un homme fier avec un sacré caractère. "Un optimiste réaliste" comme il se définit lui-même.