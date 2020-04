Rétro : Nina Derwael, les Jeux Européens avant les Jeux Olympiques ?

C’est en Biélorussie, fin juin 2019, que Nina Derwael retrouve le haut niveau.

A Minsk, elle participe à la deuxième édition des Jeux européens.

Une compétition qui va lui permettre de rôder sa nouvelle routine aux barres asymétriques dans la perspective des Mondiaux de Stuttgart trois mois plus tard.

Une compétition qui va lui rappeler aussi que rien n’est jamais acquis.



En finale de son agrès préféré, la Sportive de l’année 2018 tombe lors de son troisième lâcher, celui où elle exécute le mouvement qui porte son nom.

Une déconvenue qui ne s’était plus produite depuis l’Euro en 2016.

Elle termine sa prestation mais doit se contenter de la 4e place...

Visiblement, Nina n’a pas encore trouvé le juste rythme de son nouvel exercice.

Mais il en faut davantage pour déstabiliser notre championne.

Sa réaction est immédiate. Elle décroche l’or à la poutre en réussissant le meilleur exercice de sa carrière.

Un avertissement sans frais, une situation qu’elle n’avait jamais connue mais dont elle veut retirer le positif avant l’échéance mondiale d’octobre en Allemagne.



Championnats du Monde 2019 Stuttgart

Aux Mondiaux de Stuttgart, Nina Derwael a deux objectifs prioritaires.

D’abord, et elle insiste sur ce point, la qualification par équipe et ensuite, une prestation synonyme de médaille aux barres asymétriques.

Le premier objectif est atteint, il libère la Trudonnaire.

Au concours général, elle termine dans le Top 5. Plus que jamais, Nina se retrouve dans le groupe restreint des "généralistes" qui peuvent revendiquer une médaille au bout de l’All-Around (quatre agrès), aux Jeux de Tokyo... pour autant qu’elle le veuille vraiment.

Le dimanche, le Scheleyer Halle de Stuttgart est comble pour l’apothéose de ces Mondiaux.

Aux barres asymétriques, Nina Derwael défend son titre acquis douze mois plus tôt au Qatar. Elle est LA favorite de la finale, elle le sait et elle va gérer cette situation du haut de ses 19 ans.

En l’espace de deux saisons à peine, elle est devenue l’une des stars mondiales de l’un des trois plus grands sports olympiques.

Alors, elle gère cette pression en s’enfermant dans sa bulle.



Sa montée en puissance est impressionnante au fil de ces Mondiaux (15,141 en qualification par équipe, 15,200 lors de la finale du concours général et 15,233 en finale par agrès.)

Rien ne peut l’arrêter, rien ne peut entraver sa marche triomphale vers un deuxième sacre mondial.



A l’issue de la compétition, Simone Biles, reine de ces Mondiaux et son coach français, Laurent Landi sont unanimes, impossible de battre Nina Derwael à cet engin !

Un compliment que goûte particulièrement celle qui est désormais double championne d’Europe et double championne du Monde.

En quittant l’Allemagne, elle se projette déjà sur les Jeux de Tokyo où elle sait qu’elle devra encore ajouter un ou deux dixième(s) de point à la note de départ pour conquérir l’or olympique.



Elle avait rendez-vous avec les Jeux à partir 26 juillet prochain, elle sait maintenant qu’elle devra attendre juillet 2021 pour que son rêve olympique devienne réalité !