Rétro : Nina Derwael, de l'or en barres !

Après avoir décroché de nombreuses médailles chez les juniors, Nina Derwael entame sa carrière chez les seniors en 2016.

Cette année-là,elle participe aux Jeux Olympiques de Rio où elle se classe 19ème au concours général.

Elle devient la meilleure gymnaste belge de l’histoire des Jeux.

Ensuite, tout va s’enchaîner pour notre compatriote. Rien ne peut empêcher cette ascension fulgurante vers les sommets.

Championnats d’Europe 2017 Cluj-Napoca

C’est en Roumanie, pays natal de Nadia Comāneci, que Nina Derwael va décrocher sa première médaille d’or aux barres asymétriques, son agrès de prédilection.

Après avoir obtenu une 7ème place au concours général, la Belge va s’imposer en dominant outrageusement la finale aux barres.

Elle domine la Russe Elena Eremina et, ex æquo la Britannique Ellie Dowie et l’Allemande Elisabeth Seitz.

A 17 ans, Nina Derwael est la première Belge championne d’Europe de Gymnastique.

Elle est aussi la première gymnaste belge présente sur le podium d’un Euro depuis la médaille de bronze d’Aagje Vanwalleghem au saut en 2005.



Championnats du Monde 2017 Montréal

C’est au Canada que Nina Derwael va obtenir sa première consécration mondiale... comme une certaine Nadia Comāneci quarante et un ans plus plus tôt.

En 1976, à quatorze ans et huit mois, la Roumaine obtient la note maximale de 10 aux barres asymétriques, elle devient ainsi la première gymnaste à réaliser cette performance aux Jeux Olympiques.

Comme un signe du destin, c’est sous les yeux de Comāneci, invitée d’honneur, que Nina Derwael monte pour la première fois sur un podium mondial.

Huitième du concours général, elle figure parmi les favorites de la finale aux barres.

La Trudonnaire va finalement se classer troisième derrière la Chinoise Yilin et la Russe Eremina qu’elle avait pourtant devancée quelques mois plus tôt à l’Euro.

Cette médaille de bronze est une récompense en or pour cette jeune fille en internat à Gand depuis l’âge de onze ans, une médaille qui lui rapporte 871 euros...



Championnats d’Europe 2018 Glasgow

Août 2018, Nina Derwael débarque en Ecosse avec de grandes ambitions.

De challenger à Cluj, l’année précédente, la Belge endosse un changement de statut pas forcément simple à assumer.

Elle fait partie des favorites, elle est devenue la référence aux barres et ambitieuse, elle lorgne désormais sur d’autres agrès voire le concours général.

Avec sa coach, Marjorie Heuls, Nina a franchi un cap supplémentaire, elle recule sans cesse les limites et se projette déjà sur les Jeux de Tokyo.

Alors dans l’Hydro de Glasgow, ce superbe amphithéâtre inauguré en octobre 2013 par Rod Stewart, elle va illuminer ces championnats d’Europe.

Sans se mettre une pression excessive, elle monte en puissance pendant la compétition.

Aux barres, elle offre une prestation sans faille et obtient la médaille d’or comme douze mois auparavant.

Appliquée, elle construit son palmarès avec patience et régularité.

Désormais "abonnée" à l’or aux barres, elle se découvre un autre appétit en Écosse.

En pleine confiance, elle devient vice-championne d’Europe à la poutre, seulement dominée par la championne olympique en titre, la Néerlandaise Sanne Wevers qui la devance pour trois dixièmes.

Un bilan exceptionnel pour une semaine exceptionnelle, Nina Derwael a fait un nouveau bond en avant.

Elle savoure quelques jours de repos bien mérités, avec sa maman à la Mer du Nord, puis elle est déjà focus sur les Mondiaux d’octobre... deux mois plus tard.



Championnats du Monde 2018 Doha

Au Qatar, Nina Derwael a rendez-vous avec l’histoire du sport belge.

Un rendez-vous qu’elle ne va pas manquer même si elle sera, légitiment, quelque peu déçue après le concours général.

Elle échoue à la plus mauvaise place... au pied du podium. Elle rate cette première médaille mondiale au All-Around pour trente-trois millièmes de point, un petit rien qui fait toute la différence mais qui ne va pas la déstabiliser pour autant.

Au contraire, cette frustration va la booster pour les finales aux agrès.

Aux barres, elle va renvoyer la concurrence loin, très loin.

Et lorsque l’on sait que cette concurrence s’appelle Simone Biles, icône de la gymnastique, on perçoit encore davantage la portée de l’exploit réalisé par notre compatriote.

Inaccessible dans la maîtrise de cet engin atypique, elle nous offre quarante secondes de bonheur total.

Sans le moindre accroc, elle propose un exercice tout en fluidité et en originalité (un mouvement aux barres porte déjà son nom, un saut arrière avec jambes écartées) , la marque d’une championne d’exception.

Au décompte final, elle devance la championne américaine de 5 dixièmes, un véritable abîme à ce niveau de compétition.

Son rêve d’enfant était... de participer un jour aux championnats du monde. Alors, une médaille d’or, un titre mondial, tout cela semble tellement irréel pour cette jeune femme de dix-huit ans. Et pourtant, c’est le réalité!

Sur le podium, elle entonne la Brabançonne les yeux embués en fixant le drapeau national. Elle est dans la cour des grandes avec ce sacre planétaire.

Vingt-quatre heures plus tard, elle terminera quatrième à la poutre derrière Simone Biles...

2018 la consacre sportive belge de l’année et elle décroche le Mérite Sportif National.