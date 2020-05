Rétro : Lionel Cox, le one-shot (presque) parfait des Jeux de Londres 2012

Si vous n'avez pas suivi les Jeux Olympiques de près, la cérémonie de clôture et son défilé des porte-drapeaux peut servir de rattrapage express et donner un indice sur la réussite des différents pays. En 2016 à Rio, la toute fraîche championne olympique de l'heptathlon, Nafissatou Thiam, portait fièrement le drapeau belge. Quatre ans plus tôt, aux Jeux Olympiques de Londres, cet honneur était revenu à un vice-champion olympique… inconnu du grand public : le tireur Lionel Cox. La plus belle médaille belge de ces JO 2012, c'est à ce sportif amateur de 31 ans que la Belgique la devait : une médaille d'argent, dans une discipline inconnue au bataillon pour de nombreux Belges jusqu'à ce fameux 3 août 2012 : le tir à la carabine à 50m couché. Le Liégeois a vécu le jour parfait, le jour où il le fallait.

Lionel Cox et sa fidèle carabine 22 long rifle - © DIRK WAEM - BELGA Lionel Cox, originaire de la région liégeoise, inspecteur du travail, 31 ans. On pourrait presque croire au profil d'un spectateur, détenteur d'un ticket pour quelques compétitions olympiques londoniennes (après tout, ces Jeux 2012 ne sont qu'à quelques heures de train de la Belgique). Mais non : Lionel Cox a beau être un sportif amateur, ce n'est pas de la tribune qu'il va vivre "sa" compétition. Le 3 août, il est dans sa tenue sportive, entouré de 49 autres participants. Couché sur le ventre, dans sa veste renforcée, les oreilles protégées par un casque anti-bruit, et surtout armé de sa carabine 22 long rifle de plus de 6 kilos. Lionel Cox est un tireur. Un homme au calme… olympien. Ce jour-là, Lionel Cox sort sa performance… de feu lors des éliminatoires : il enchaîne les cartouches (60 tirs) et récolte 599 points (sur 600 possibles). C'est l'équivalent de son record de Belgique de la discipline, un point de moins seulement que le record du monde ! Une performance de choix, décrochée grâce à une concentration extrême, une vraie bulle dans laquelle le Belge stoïque s'est enfermé comme à son habitude, lui qui utilise notamment l'autohypnose pour certains de ses entraînements. Il est finaliste, et même mieux : il est deuxième avant d'aborder les 10 dernières cartouches, celles qui fixeront le classement.

Après des éliminatoires magiques, Lionel Cox aborde la finale en 2e position. - © DIRK WAEM - BELGA Une médaille, oui, mais laquelle ? Dans le domaine militaire choisi par les organisateurs londoniens pour les épreuves de tir (les "Royal Artillery Barracks"), personne ne s'étonne de trouver en finale des sportifs employés par l'Armée de leur pays. Mais personne ne semble trop connaître le tireur belge qui s'est brillamment invité à leurs côtés. Pour un poste à l'inspection du travail, uniforme, décorations et arme de service sont assez rarement demandés lors de l'entretien d'embauche… Face à Cox, les adversaires biélorusse, slovène, sud-coréen, italien, indien, croate et allemand sont professionnels ou en passe de le devenir, et certains sont déjà multi-médaillés dans de grandes compétitions. Mais le Belge fait bel et bien partie de cette finale où "tout est possible" comme il se plaisait à le répéter avant son jour J. Et il emporte surtout dans son étui à munitions tous les points déjà récoltés lors de la phase éliminatoire. Les calculs sont vite faits, son entraîneur jubile déjà : l'avance du tireur liégeois sur la 4e place est trop importante, à moins d'un tremblement de terre ou un ouragan s'abattant sur les Barracks, Cox ne peut pas tomber du podium… En d'autres termes : médaille assurée ! Devant Cox, le tireur biélorusse, champion du monde en titre de la discipline, semble sur un nuage : il a tiré un sans-faute en éliminatoires, record du monde (il va d'ailleurs continuer en finale et battre un 2e record). Mais le compétiteur slovène occupant la 3e place peut encore dépasser Lionel Cox, du haut de toute son expérience : 49 ans et… 7 participations déjà à des Jeux Olympiques ! 3 points font la différence entre l'argent et le bronze avant cette finale. C'est là que se situe l'insoutenable suspense. ►►► À lire aussi : Les petites histoires des médaillés belges aux JO

Lionel Cox tire ses 10 dernières cartouches. La médaille d'argent est au bout de sa carabine - © DIRK WAEM - BELGA 10 cartouches pour l'éternité Alors le Belge préfère ne pas gamberger, il tire ses 10 munitions plus rapidement que ses adversaires. 1er tir, 2e tir. Cox ressent-il la pression ? Il assure, mais perd de précieux dixièmes de points. 3e tir, il frôle la sortie de la zone centrale… La tension monte dans le clan belge. 4e tir, le Liégeois se reconcentre immédiatement, c'est sa meilleure cartouche jusque-là. 5e tir, les supporters belges posés devant le direct télé partent à la recherche de leur calculatrice : à la moitié du parcours, le tireur belge a encore 1,7 points d'avance sur la troisième place. 6e tir, 7e tir : Cox assure et reprend un peu d'air. La pression retombe, les bouliers compteurs refroidissent. 8e tir : il loupe le centre et perd encore quelques dixièmes… La calculette passe en mode scientifique. 9e tir… Le Slovène se rapproche, mais le compte reste bon, 4 dixièmes de point séparent les 2 hommes. 10e tir, Cox peut souffler, il en a terminé. Et même s'il a nettement moins bien tiré qu'en qualifications (il est même le moins bon des concurrents sur ces 10 cartouches finales), le Belge conserve sa 2e place médaille d'argent sur cette dernière cartouche avec… 0,2 points d'avance sur la médaille de bronze !

Evi Van Acker, Lionel Cox, Charline Van Snick : les 3 médaillé.e.s belges des Jeux Olympiques de Londres - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA La plus belle médaille belge des JO 2012 C'est ainsi qu'un petit morceau de rêve olympique devient réalité : un amateur, inspecteur du travail dans "la vraie vie", vient de s'assurer une médaille, dans un sport jusque-là confidentiel mais qui décroche ses lettres de noblesse en ce 3e jour du mois d'août 2012… Une médaille "remportée en restant couché" : les railleries vont bon train au pays, mais la délégation belge peut avoir le sourire. Après la médaille de bronze de Charline Van Snick sur les tatamis (et avant celle d'Evi Van Acker sur les flots de la compétition de voile), Lionel Cox a lui aussi inscrit son nom (en lettres d'argent) dans le grand livre olympique belge… "Et dire que je n'aurais pas dû être là !", s'excuse presque le héros du jour une fois sorti de sa bulle de concentration, bien après la remise des médailles. Le COIB l'avait en effet repêché sur base de ses bonnes performances avant les Jeux, histoire de lui faire emmagasiner de l'expérience en vue des Jeux de Rio 4 ans plus tard. Des JO 2016 que Cox ne vivra finalement pas : il n'a pas réussi à se qualifier, et sa demande de wild-card n'a pas abouti. Et il ne verra pas non plus Tokyo en 2021, puisque le tir à la carabine à 50 mètres couché a été supprimé du programme olympique. Sa médaille olympique londonienne restera donc éternellement un "one-shot". Aujourd'hui directeur technique à la Fédération belge de Tir, le vice-champion olympique 2012 tente de dynamiser son sport dans le pays. Il a pris plusieurs jeunes espoirs sous son aile. Avec, qui sait, une prochaine nouvelle réussite inspirée de son aventure aux Royal Artillery Barracks de Londres…

BONUS : Le saviez-vous ? La Belgique et le tir : une longue histoire… et des pigeons La Belgique n'avait pas attendu le tir couché presque parfait de Lionel Cox pour briller arme au poing ou à l'épaule (le plus souvent) : au total le tir sportif a rapporté 8 médailles à la Belgique. En 1900, à Paris, c'est déjà la carabine qui avait apporté les 2 premières médailles de bronze belges dans la discipline (Charles Paumier du Vergier à la carabine à 300 mètres debout et Paul Van Asbroeck à la carabine à 300 mètres 3 positions). Paul Van Asbroeck a d'ailleurs marqué de son empreinte le sport olympique belge, en prenant part à 5 éditions des Jeux et en décrochant 3 médailles, une de chaque métal. En plus du bronze de 1900, il se pare d'or à Londres (une ville qui sourit décidément aux tireurs belges) en 1908, au pistolet libre à 50 mètres. Ce n'est pas une surprise : il est champion du monde de la discipline depuis 4 ans. Le plaisir est même double puisque Van Asbroeck devance un autre Belge, Reginald Storms. Sans rancune, les 2 hommes participent aussi pleinement à la récolte de la médaille d'argent par équipes, armés du même pistolet libre 50 mètres. En 1920, parmi la moisson de médailles belges des Jeux d'Anvers, il y a notamment une nouvelle médaille d'argent par équipes, carabine à l'épaule cette fois, au tir aux clays. Et même si 4 ans plus tard, la Belgique terminera 4e de cette même discipline, et que François Lafortune cumulera pas moins de 7 participations (mais pas de médaille), des Jeux d'Helsinki 52 à ceux de Montreal 76, il va ensuite falloir attendre 66 ans pour voir un autre Belge monter sur un podium olympique… A Séoul, en 1988, Frans Peeters décroche le bronze au "trap", et pleure des larmes de joie et déceptions mêlées. Pour lui, ce n'est "que" le bronze, mais il réalisera assez vite que cette médaille est la petite cerise surprise sur le gâteau belge cette année-là… 8 médailles belges au tir (et on n'évoque pas le tir à l'arc), et même 9, en fait. Mais il y en a une honorifique, dans une épreuve inimaginable de nos jours : le tir aux pigeons vivants, lors de l'édition 1900 des Jeux, à Paris, en pleine Exposition Universelle. Le Belge Léon de Lunden avait tiré le score parfait : 21 pigeons abattus en 21 tirs. Pas de médaille pour Léon, mais une récompense de 20 000 francs, que le tireur partagea avec… ses compagnons de podium. Le début de la longue histoire du tir belge. Revivez la finale de Lionel Cox aux Jeux Olympiques de Londres 2012 :