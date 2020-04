Rétro : Emile Puttemans, le jardinier qui cultivait les records

Emile Puttemans a aujourd’hui 72 ans. La perspective d’un déconfinement et la réouverture des jardineries doit le ravir : celui qu’on surnommait "le jardinier de Vossem" prend soin de ses parterres de roses, comme il arrosa jadis la Belgique de ses records d’athlétisme. Originaire de la commune verte de Tervuren, en bordure de Forêt de Soignes dans l’Est bruxellois, Emile Puttemans (en vrai "Emiel", à la flamande) chouchoute ses bourgeons et ses semis quand, dans les années 60, il aligne les foulées et se profile déjà en grand espoir de l’athlé belge.

Sa rencontre avec Mon Van Den Eynde va tisser sa réputation de chasseur de records dans le grand almanach belge. L’entraîneur du Daring Louvain a façonné Gaston Roelants, champion olympique du steeple aux JO de Tokyo 64. Et après Puttemans, le coach louvaniste mènera aussi Ivo Van Damme à ses deux breloques d’argent à Montréal 76. Chercheur puis Professeur à l’Université de Louvain, Van Den Eynde (décédé en 1989) reste l’un des penseurs de l’entraînement en Belgique. Des athlètes du monde entier venaient à Louvain puiser ses conseils.

Septembre Noir

Pour Emile Puttemans, le (quasi-)jour de gloire olympique est daté du 3 septembre 1972. Nous sommes aux JO de Munich : 2 jours plus tard, ce sera la sanglante prise d’otages du commando palestinien Septembre Noir.

48 heures avant le bain de sang, Emile Puttemans a d’autres pensées, toutes tournées vers la médaille d’or du 10.000 m. Le Brabançon est le favori de l’épreuve, dont il a déjà failli battre le record du monde… en demi-finale ! Quatre jours plus tôt, en série, Puttemans s’est en effet échappé, avec le Britannique Dave Bedford, sur des bases chronométriques très élevées.

Ce qui donnera lieu à cette photo saisissante, qui fit le tour du monde, devenant l’un des clichés-phares de la grande bibliothèque du sport : le Belge et le Britannique discutant, en pleine course, de l’intérêt de poursuivre l’effort… au risque de le payer en finale. Et de fait : les deux hommes baisseront leur cadence, histoire de se ménager pour le grand jour !

Les accessits olympiques…

Ce 3 septembre, Puttemans est donc le chouchou des bookmakers. On parle peu à ce moment de Lasse Viren, un Finlandais taciturne qui aime se fondre parmi les suiveurs du peloton, sans jamais prendre le moindre relais. Après 3 km, le Finlandais chute d’ailleurs et semble écarté des lauriers. Mais Viren va revenir en trombe et profiter du marquage des favoris pour imposer son finish… et battre le record du monde en 27 minutes 38 secondes et 35 centièmes ! Puttemans a laissé passer sa chance, il échoue à la 2e place, à une grosse seconde…

Viren va ensuite enchaîner sur le 5.000 m (dont Puttemans ne finira que 6e) avant de réussir ce même doublé, 4 ans plus tard à Montréal. En expliquant, impassible, qu’il avalait chaque matin une rasade de jus de renne… en réponse à ceux qui l’accusaient de pratiquer l’autotransfusion de sang ré-oxygéné, une méthode des fondeurs nordiques. Loin du fameux jus d'orignal, Puttemans carburait sans doute aux jonquilles de son jardinet… Le Trophée National du Mérite Sportif, qui lui est attribué en cette année 72, ne sera qu’une maigre consolation.

Jardinier communal au Service des Espaces Verts de la Ville de Louvain, Puttemans le restera durant toute sa carrière d’athlète. Une trajectoire parsemée de 3 autres caps olympiques. En 1968, il a 21 ans : il est à Mexico "pour apprendre" comme on dit… et atteint la finale du 5.000 m. Huit ans plus tard, à Montréal, il bute à nouveau sur le renne Viren : il abandonne sur le 5.000 et parvient en finale du 10.000 m, mais sans faire illusion. A Moscou en 1980, Puttemans boucle sa boucle olympique par un échec en demi-finale du 5.000 m : il a déjà 33 ans…

L’homme des records

En marge des titres dans les grands championnats (Puttemans fut tout de même double champion d’Europe du 3.000 m en 73 et 74), il y a les records. Et de ces records, Emiel fera son affaire : seize records du monde en tout (4 en plein air, 12 en salle), la plus grosse moisson, à jamais inégalée et inégalable, pour un athlète belge ! S’il avait anticipé la méthode Bubka, consistant à monnayer cher et vilain chaque record réussi, Puttemans aurait sans doute confortablement vécu de ses rentes…

Le plus célèbre des records gravés par Puttemans est évidemment le fameux 13’13 du 5.000 m lors de cette soirée bruxelloise de légende du 20 septembre 1972. Puttemans a encore la rage de sa double défaite olympique de Munich, deux semaines plus tôt. Lasse Viren n’est pas présent ce soir-là à Bruxelles, mais dans un Stade du Heysel en fusion, le Brabançon écrase à distance son rival finlandais en lui reprenant son record du monde du 5.000 m.

Double 13

13 minutes, 13 secondes, 0 centièmes : c’est le fameux 13’13, un solide record qui trônera 5 années au faîte mondial… pour n’être finalement amélioré que d’un petit dixième en 1977 ! Un chrono qui fera aussi office de record de Belgique durant… 21 ans avant que Vincent Rousseau ne l’efface en 1993 ! Du costaud, donc.

Au temps de passage de sa course folle du Heysel, Puttemans avait aussi amélioré le record du monde des 3 miles, une distance abandonnée depuis. Alors qu’une semaine plus tôt, à Aarhus au Danemark, il avait déjà effacé la marque du 3.000 m. Vous avez dit rage munichoise ?

C’était un temps où le demi-fond belge marchait sur l’eau et dominait l’élite mondiale : ce 20 septembre 72 au Heysel, Gaston Roelants (record des 20 km et de l’heure) et Willy Polleunis (10 miles) écrivirent aussi 3 records du monde devant une foule en délire !

Polyvalence

Outre ses 4 records outdoor (2 miles, 3 miles, 3.000 m et 5.000 m), Puttemans allait aussi régner sur les chronos en salle – un secteur certes moins concurrentiel… Le Brabançon en égrena… douze : 2 miles, 3 miles, 6 miles, 2.000 m, 3.000 m, 5.000 m et 10.000 m, des distances aujourd’hui quasi toutes biffées du catalogue indoor. Imaginez un 10.000 m en salle aujourd’hui : 500 tours de 200 m, à l’image d’une épreuve de cyclisme sur piste ! Il n’empêche : sa référence mondiale sur 10.000 m ne fut améliorée qu’en 2003, 20 ans après la fin de sa carrière...

Une carrière bouclée sur marathon : à 36 ans, Emile Puttemans valait encore 2h12 au Marathon de Londres ! Son petit format (1,75 m pour 68 kg) n’avait d’égal que son efficacité : Puttemans brilla aussi dans les labourés et gratta 2 titres nationaux de cross en 75 et en 81. C’était avant le début de la suprématie africaine.

Un Grand Prix Puttemans

Dans les années 90, la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Lambert se souvint que Puttemans avait chaussé ses premiers spikes au Stade Fallon. Et elle lui consacra un meeting annuel qui, bien doté, devint un temps le 2e meeting belge le plus relévé, derrière le Mémorial Van Damme et devant la Nuit de Hechtel (devenue Heusden).

Homme dévoué et modeste, Emile Puttemans y remettait les médailles avec discrétion… mais était aussi le premier à placer les obstacles d’un 110 m haies ou à ranger les starting-blocks après l’envol des athlètes.

Aujourd’hui le jardinier de Vossem, qui faisait si bien fleurir les records, a retrouvé son jardin secret.