Rétro : Cédric Mathy, le revers de la médaille olympique

31 juillet 1992, tous les yeux sont rivés sur l’Estadi Olímpic Lluís Companys où les épreuves d’athlétisme débutent. De l’autre côté de la ville, au pied du Mirador de la Arrabassada, au vélodrome d’Horta c’est l’heure de la course aux points.



Comme huit ans plus tôt à Los Angeles, un Belge crée la surprise. Cédric Mathy succède à Roger Ilegems sur le podium olympique. Le Bruxellois remporte le bronze, là où le moustachu d’Hemiksen s’était paré d’or. Derrière ces deux exploits, un même homme : Patrick Sercu, druide de la piste belge.



A part le champion olympique de Tokyo et son protégé, ils ne sont pas nombreux à penser que le gamin né à Ixelles peut gratter une breloque. Discret en qualification (10e des douze qualifiés de sa série), Mathy a montré sa forme dans le tournoi de poursuite individuel avec une belle sixième place.

Un finish de folie



La finale est rapide, impossible de s’échapper du peloton de 24 coureurs. Tout se joue dans les sprints qui rythment l’épreuve. Grisé par le parfum olympique et emporté par la fougue de sa jeunesse, Mathy démarre en trombe les 50 kilomètres de cette course aux points. Puis il rétrograde au classement. Après 146 des 200 tours, il pointe à la sixième place. A cinq points du leader. Rien n’est joué. Mathy le sait et repart au combat. Il enchaîne les sprints, engrange les unités.



A dix-huit tours de la fin, il est à nouveau médaillable (28 unités), derrière avec le Néerlandais Leon Van Bon (36) et l’Italien Giovanni Lombardi (35). Avec panache, il remporte l’ultime sprint – celui qui compte double – et s’assure d’une médaille. Lombardi (44) dépossède, lui, Van Bon (43) de l’or in extremis pour un petit point. Mathy est en bronze avec 41 unités. Le rush final a été impressionnant. La plaque dorée n’était pas si loin.



A 22 ans, le Bruxellois a du talent, de l’ambition et une belle carrière en perspective. Chez les jeunes Mathy domine régulièrement Tom Steels, future bombe du peloton. "Certaines fois, il n’était même pas sur la photo", se rappelle-t-il.



Carrière courte, reconversion compliquée



Mais son jour de gloire barcelonais restera sans lendemain. Après la médaille, Mathy en découvre le revers. Le conte de fées tourne court. Trois années à se débattre pour percer dans le monde professionnel sans obtenir un contrat valable, trois années à défendre ses principes et à refuser le dopage, trois années à lutter contre un destin qui s’acharne. Au Tour de Belgique, il fait une chute de 12 mètres dans un ravin, reste dans le coma pendant 2h30 et tutoie la mort. Une première fois. "Ma carrière ? Du temps perdu et beaucoup d’effort pour rien", résume-t-il, amer, en 2000 dans une interview au Morgen.



Et la guigne ne le lâche pas une fois le vélo rangé. Il bosse sur les toits et chute. Vertèbres en vrac, un an et demi d’incapacité de travail. Mathy travaille ensuite comme plombier avec son paternel.



En août 2012, quatre jours après les JO de Londres, une partie de Bingo dans un café de Lessines finit mal. Mathy est violemment agressé au couteau : 59 points de suture et une lame qui flirte avec la carotide. La "grande faucheuse" a encore loupé sa cible.



Mathy est un trompe-la-mort, un gars qui a rêvé grand et qui en avait les moyens. Son destin en a décidé autrement.