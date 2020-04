Rétro : Belgique-Espagne 86, de Roger à Léo

Ce moment est gravé dans la mémoire de toute une génération. Comme la voix de Roger Laboureur et son célèbre : "Marque nous cela Léo".

Cette campagne 86 marque un tournant dans le sport belge. Depuis les exploits de Merckx, les Belges n’avaient plus vibré autant devant leur poste de télévision. Car cette Coupe du Monde, c’est aussi celle de l’âge d’Or du commentaire sportif. C’est aussi cela qui a fait entrer cet évènement dans l’histoire. Ça et l’exploit de cette équipe sur laquelle peu auraient misé un peso.

La génération 86 avait déjà marqué les esprits lors du tour précédent, ce 1/4 de finale face à l’URSS de Belanov. Et si l’on craignait les Russes, on avait peur de l’Espagne de Zubizaretta, Camacho, Butragueno, Michel ou Gallego.

22 juin 1986 à l’Estadio Cuauhtemoc à Puebla. Les Diables prennent les commandes par Ceulemans sur centre de Vercauteren 1-0 à la 35é. Pfaff va tout repousser jusqu’à 6 minutes du terme. L’Espagne revient sur un coup franc ou les Diables oublient de marquer Senor à l’entrée du grand rectangle 1 partout et prolongation. Prolongation puis tirs au but. Guy Thys, le coach belge a du mal à rendre une feuille avec 5 noms de tireurs. Certains cracks se désistent comme Gerets ou Ceulemans. Nico Claesen, Enzo Scifo, Hugo Broos, Patrick Vervoort et Léo Van Der Elst sont les kamikazes du jour.

Le scénario est à suspens. l’Espagnol Eloy voit son tir capté par Pfaff. A 4 partout, il ne reste plus qu’un tireur, Léo Van Der Elst. "Marque nous cela", s’exclame Roger Laboureur aux commentaires. Le futur entraîneur des Héros du Gazon endosse le costume du Héros tout court. La Belgique se qualifie pour les 1/2 de cette Coupe du Monde 1986. C’est la nuit en Belgique mais la liesse populaire sera longue et intense. Un moment historique.